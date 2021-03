Radeon RX 6700 XT szybszy niż RTX 3070 - pojawiły się pierwsze testy

Już za 3 dni - dokładnie 18 marca - premierą będzie miała karta graficzna Radeon RX 6700 XT. Jednak już teraz pojawiły się pierwsze testy, które pokazują, że zdecydowanie jest na co czekać.

Początkowo wydawało się, że Radeon RX 6700 XT będzie konkurencją dla GeForce'a RTX 3060 Ti, ale już cena 499 dolarów sugerowała, że AMD celuje jednak w wyższy segment. W trakcie oficjalnej prezentacji Czerwoni pochwalili się, że nowy model w rozdzielczości 1440p rzeczywiście osiąga lepsze rezultaty nie tylko od RTX 3060 Ti, ale także RTX 3070. Teraz wyciekły pierwsze testy, które to potwierdzają. Różnice między kartami są momentami znaczące, a momentami niemal zerowe.

RX 6700 XT lepszy od RTX 3070

W rozdzielczości 1440p Radeon RX 6700 Xt radzi sobie lepiej w niemal każdej grze, w której został porównany z RTX 3060 Ti oraz RTX 3070. W niektórych, jak Assassin's Creed: Valhalla wzrost wydajności wynosi nawet 23 procent. Z kolei w innych (np. Call of Duty: Black Ops Cold War) Radeon jest zaledwie o 2 klatki na sekundę szybszy niż GeForce RTX 3070. W jeszcze innych produkcjach, jak chociażby Death Stranding oraz Cyberpunk 2077, to karta NVIDII minimalnie wygrywa.

Sytuacja zmienia się diametralnie po włączeniu Ray Tracingu. Z uruchomionym śledzeniem promieni Radeon RX 6700 XT często radzi sobie dużo gorzej niż RTX 3060 Ti, chociaż zdarzają się też produkcje, w których wyprzedza RTX 3070 (np. Fortnite oraz DiRT 5). To tylko pokazuje, jak wiele zależy od wyboru samej gry. Nie zmienia to faktu, że w ogólnym rozrachunku, bez Ray Tracingu, nowa karta AMD wypada trochę lepiej niż konkurencyjny GeForce RTX 3070 i powinna być lepszym wyborem dla graczy.

RX 6700 XT do kopania kryptowalut?

Co ciekawe, Radeon RX 6700 XT nie sprawdzi się najlepiej w kopaniu kryptowalut. Według pierwszych testów osiąga wydajność około 43 MH/s, czyli o mniej więcej 10 MH/s mniej od swojego poprzednika, czyli RX 5700 XT. Prawdopodobnie wynika to z obniżenia przepustowości pamięci na rzecz Infinity Cache, co sprawdza się w grach, ale już nie w trakcie wydobywania Ethereum i innych kryptowalut.

Oficjalna premiera karty zaplanowana jest na najbliższy czwartek - 18 marca. Sugerowana cena detaliczna to 499 dolarów za modele referencyjne, ale ze względu na ogromny niedobór dedykowanych GPU kwota ta w praktyce będzie przynajmniej o kilkadziesiąt procent wyższa, tym bardziej że do Europy trafi zaledwie kilka tysięcy egzemplarzy karty.

Zobacz: Intel Xe na poziomie RTX 3070 i RX 6800? Tak sugeruje Raja Koduri

Zobacz: GeForce RTX 3080 Ti zadebiutuje szybciej niż mogliśmy się spodziewać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech, Hexus.net