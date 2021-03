Radeon RX 6700 XT towarem deficytowym. Do Europy trafi tylko kilka tysięcy egzemplarzy

Jeśli planujecie zakup karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT w dniu jej oficjalnej premiery, czyli 18 marca? Nie mamy dobrych informacji. Do Europy trafi raptem kilka tysięcy egzemplarzy tego modelu.

Radeon RX 6700 XT to nowa karta graficzna w portfolio AMD. Oficjalnie została zapowiedziana już na początku marca, ale rynkowa premiera odbędzie się dopiero w najbliższy czwartek 18 marca. Patrząc na panującą na rynku sytuację, zapewne wiele osób liczy na zakup tego modelu. Szkoda, że będzie to niezwykle trudne nie tylko ze względu na ogromne zainteresowanie, ale także bardzo mało egzemplarzy, które trafią na europejski rynek.

AMD Radeon RX 6700 XT towarem deficytowym w Europie

Zdaniem serwisu Igor's Lab do Europy trafi tylko kilka tysięcy egzemplarzy karty graficznej Radeon RX 6700 XT. Co gorsza, mowa o wszystkich modelach tak referencyjnych, jak i niereferencyjnych, w tym od partnerów AMD, czyli Gigabyte'a, MSI, Asusa itd. Jakby tego było mało, to nie od dzisiaj wiadomo, że Polska nie jest priorytetowym rynkiem dla producentów hardware'u i prawdopodobnie dużo więcej egzemplarzy GPU trafi do Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Dlatego zakup Radeona RX 6700 XT będzie wymagał mnóstwa szczęścia.

AMD Radeon RX 6700 XT wyposażony jest w układ graficzny Navi 22 XT. Ten składa się z 40 bloków obliczeniowych, co przekłada się na 2560 jednostek strumieniowych. Oprócz tego model ten oferuje 96 MB Infinity Cache oraz maksymalnie taktowanie 2424 MHz. Specyfikację uzupełnia 12 GB pamięci GDDR6 16 Gb/s na 192-bitowej magistrali danych, co daje przepustowość 384 GB/s. Pod względem wydajności karta powinna radzić sobie minimalnie lepiej niż RTX 3060 Ti lub nawet RTX 3070, jak zapewnia AMD.

Sugerowana cena to 499 dolarów, ale chyba nikt o zdrowych zmysłach nie twierdzi, że właśnie za tyle da się kupić kartę. Najlepiej przygotować sobie kwotę o co najmniej 50 procent wyższą.

Zobacz: Intel Xe na poziomie RTX 3070 i RX 6800? Tak sugeruje Raja Koduri

Zobacz: GeForce RTX 3080 Ti zadebiutuje szybciej niż mogliśmy się spodziewać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechPowerUp