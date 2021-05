Specyfikacja Radeon RX 6600 i RX 6600 XT pojawiła się w GPU-Z

W bazie programu GPU-Z pojawiły się dwie nowe karty graficzne AMD - Radeon RX 6600 oraz Radeon RX 6600 XT.

Aktualnie w ofercie AMD znajdują się karty graficzne Radeon RX 6900 XT, 6800 XT, 6800 oraz 6700 XT. Jednak chyba nikt się nie spodziewał, że na tym lista modeli z architekturą RDNA 2 się zakończy. W planach Czerwonych są także karty RX 6600 XT oraz 6600. Potwierdzeniem tego jest pojawienie się ich w bazie programu GPU-Z. Dzięki temu poznaliśmy też specyfikację nowych GPU.

AMD Radeon RX 6600/6600 XT - specyfikacja

Wygląda na to, że obie karty oparte są na układzie Navi 23. Mocniejsze model, czyli Radeon RX 6600 XT, wyposażony jest w 2048 procesorów strumieniowych, 128 jednostek TMU, 32 ROP oraz 128-bitową magistralę z 8 GB pamięci GDDR6 16 Gbps. Z kolei Radeon RX 6600 (bez XT) to 1792 procesory strumieniowe, 112 TMU, 32 ROP oraz identyczna pamięć VRAM, czyli 8 GB GDDR6 na 128-bitowej szynie. Co ciekawe, GPU-Z wykrył, że oba modele obsługują ray tracing.

Ceny nowych kart nie są znane. Oficjalna prezentacja powinna odbyć się w okolicach targów Computex 2021, które rozpoczynają się na początku czerwca. AMD wcześniej obiecało, że nowe modele kart graficznych trafią do sprzedaży jeszcze przed końcem drugiego kwartału 2021 roku.

