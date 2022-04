AMD poprawia wydajność nowego procesora na chwilę przed premierą

Wygląda na to, że AMD jest już gotowe do premiery swoich nowych procesorów. Amerykanie przygotowali znaczące poprawki wydajności dla pamięci 3D V-Cache.

Chyba każda osoba składająca nowy zestaw komputerowy zdaje sobie sprawę, że procesor musi pasować do płyty głównej. Chodzi zarówno fizycznie o gniazdo (zwane też socketem), jak i zastosowany chipset. To jednak nie wszystko - nowe CPU musi być też wspierane w oprogramowaniu płyty głównej.

AMD wprowadza ostatnie szlify przed premierą

W przypadku Intela jedna platforma starcza przeważnie na dwie generacje, u AMD jest to zdecydowanie dłuższy okres sięgający kilku lat. I to właśnie na ofercie Czerwonych się dzisiaj skupimy. Amerykanie bowiem wydali aktualizację sterownika dla chipsetów poprawiającą wydajność procesora, który nie miał jeszcze premiery.

Jeden z partnerów AMD, dokładniej tajwański GIGABYTE, opublikował sterowniki chipsetu w wersji 4.03.03.624. Przynoszą one kilka ciekawych nowości. Jedna z nich to dodanie obsługi USB 4.0, acz tylko dla systemu operacyjnego Windows 10. Jest to dedykowane mobilnym jednostkom AMD Ryzen 6000 (Rembrandt). Bowiem tylko one, oparte na architekturze Zen 3+, obsługują w aktualnej ofercie Czerwonych USB 4.0.

Ciekawiej jednak wygląda pozycja z poprawkami optymalizacji dla pamięci AMD 3D V-Cache, dostępna już na systemy Windows 10 i Windows 11. Jest ona dedykowana oczywiście procesorowi AMD Ryzen 7 5800X3D. Szczegółów brak, ale mowa prawdopodobnie po prostu o schedulerze dla pamięci podręcznej.

Premiera procesora AMD Ryzen 7 5800X3D ma nastąpić 20 kwietnia 2022 roku. Będzie to jednostka, która największą wydajność ma oferować w grach. To odpowiedź AMD na procesory Intel Alder Lake-S, które od listopada ubiegłego roku spuszczają Czerwonym nierzperwany łomot.

