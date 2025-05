Największy hit AliExpress powraca. Do tego z darmową wysyłką z Polski

Jest to bezworkowy odkurzacz pionowy. Producent deklaruje w nim aż 48 kPa mocy ssącej, za którą stoi bezszczotkowy, 500-watowy silnik. To w zestawie z baterią pozwalającą na godzinę ciągłej pracy daje nam potężne narzędzie, którym bez trudu wysprzątamy wszystkie podłogi. Dodatkowo dzięki siedmiostopniowemu filtrowi HEPA jest on całkowicie przyjazny dla alergików. A wszystko to w genialnej cenie 388,24 zł.