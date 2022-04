Windows 11 na Steam Deck? Od teraz to nie problem!

Valve Steam Deck to przenośny komputer w formie konsoli. Jest to nieco większe i cięższe urządzenie od popularnego Nintendo Switch ale o zdecydowanie większej wydajności. Co ważne pozwala na granie w gry znane z komputerów stacjonarnych. I to bez ich ponownego kupowania - wystarczy dotychczasowa biblioteka Steam.

Mocną stroną Amerykanów jest też stosunkowo niska cena - od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych mniej niż za chińskie odpowiedniki jak ONEXPLAYER czy Aya Neo. Jednak jak to zwykle bywa każdy nowy sprzęt ma swoje problemy, podobnie jak i Steam Deck. Sporo z nich można jednak naprawić poprawkami w oprogramowaniu, co Valve zresztą robi pracując dniami i nocami.

W ostatnich dniach (30.03 - 01.04) Steam Deck doczekał się aż trzech aktualizacji. Dwóch zwykłych oraz jednej w formie beta. Przynoszą one sporo zmian, które znacząco wpływają na komfort użytkowania urządzenia. Najważniejsza z nich dotyczy dodania obsługi fTPM przez układ AMD, która wymagana jest do zainstalowania systemu operacyjnego Windows 11.

Przypomnieć bowiem należy, że Steam Deck fabrycznie korzysta ze SteamOS 3.0. Jest to autorska wersja Linuksa oparta na dystrybucji Arch, która wspierana jest przez nakładkę Proton umożliwiającą proste i bezproblemowe uruchamianie gier z Windowsa. Jednak nie wszystkich.

Teraz już bez problemów użytkownik może we własnym zakresie wymienić SteamOS 3.0 na Windowsa 11. Valve jednak podkreśla, że jak to w przypadku wersji beta nie wszystko jeszcze działa. Mowa głównie o oficjalnych sterownikach. Tym samym są problemy z konkretnymi rzeczami jak np. dźwięk.

"Zwykłe" wersje aktualizacji to również zmiany w klawiaturze ekranowej. Od teraz Steam Deck obsługuje pisanie na dwóch gładzikach jednocześnie - jest to funkcja znana chociażby ze Steam Controllera. Poczyniono też zmiany w przypadku motywów klawiatury, które ładowane są w trybie pulpitu.

Kolejną funkcją dodaną w oficjalnej aktualizacji są opcje kalibracji dla joysticków Steam Deck oraz zewnętrznych kontrolerów (np. od PlayStation 5). Można teraz samemu dostosować martwe strefy dla obu joysticków (zapobiega tzw. dryfowaniu) oraz siłę haptyczną dla lewego i prawego trackpada.

Pełna lista zmian wygląda następująco (kolejno aktualizacje z 30.04, 31.04 oraz 01.04):

We have made updates to SteamOS and BIOS for Steam Deck in the beta channel, for those who would like to try it out and provide feedback.

You can opt into this by going to Settings > System on your Steam Deck, and selecting Beta from the OS Update Channel. Again, this OS and BIOS are still in beta and being tested, so only opt-in if you would like to try it out and provide feedback.