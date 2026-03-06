Action rzucił za 34,99 zł. Na lotnisku kilka razy więcej, a musisz mieć

I tu z pomocą przychodzi niezawodny Action ze swoimi tanimi gadżetami. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się we wtyczkę podróżną Spilbergen, która zapewni zgodność ze wszystkimi gniazdkami świata. Action właśnie rzucił takie akcesorium za 34,99 zł – to wręcz grosze, a na lotnisku wołają za takie kilka razy więcej, nawet trzycyfrowe sumy.

Wtyczka podróżna Spilbergen wygląda jak trochę większa ładowarka, ale pozwala na podłączenie urządzeń do gniazdek w ponad 150 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoszech, USA, Chinach czy Japonii. Zamiast nosić kilka różnych przejściówek, użytkownik ma do dyspozycji wbudowane suwaki, które pozwalają wysunąć wtyk odpowiedni dla danego regionu. Niewielka waga i składana konstrukcja sprawiają, że adapter idealnie mieści się w bagażu podręcznym, nie zajmując cennej przestrzeni.

Taki gadżet pozwala na bezproblemowe podłączenie ładowarek do smartfonów, tabletów, słuchawek TWS czy laptopów w zagranicznych hotelach. Można nawet podpiąć drobne AGD jak golarki czy ładowarki szczoteczek sonicznych.

Warto jednak zwrócić uwagę, że adapter Spilbergen ma budowę 2-biegunową. Oznacza to, że nie można do niego bezpiecznie podłączać urządzeń wymagających uziemienia (tu są potrzebne wtyczki 3-bolcowe), np. mocnych suszarek do włosów z grubszym kablem. Po drugie, przejściówka jedynie fizycznie dopasowuje wtyczkę do gniazdka – nie jest transformatorem i nie zmienia napięcia. Podłączając ładowarkę od telefonu w USA (gdzie w gniazdkach jest 110 V), należy upewnić się, że zasilacz urządzenia obsługuje zakres 100-240 V, co jednak jest standardem w dzisiejszej elektronice mobilnej.