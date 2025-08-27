Sprzęt

Action rzucił sprzęt z kategorii małego AGD. Przyciąga nie tylko cena

Action najwyraźniej pozazdrościł Lidlowi i Biedronce i postanowił przygotować dla swoich klientów promocję na sprzęt z kategorii małego AGD. Warto zatem zahaczyć w tym tygodniu o sklep, aby zgarnąć z półki toster cyfrowy za naprawdę dobrą cenę.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:50
W Action promocja na koniec lata

W dniach od 27 sierpnia do 2 września 2025, toster cyfrowy 750 W zgarniemy w Action za jedyne 79,95 złotych. Warto się pospieszyć, bo tego typu sprzęty będą znikać jak świeże bułeczki, właśnie u progu roku szkolnego. Nie ma bowiem niczego bardziej pożądanego niż ciepłe i chrupkie śniadanie przed wyruszeniem do szkoły, uczelnie lub do biura. 

Toster cyfrowy z Action - czy warto?

Producent zapewnia, że toster zagwarantuje nam doskonałe rezultaty dzięki sześciu ustawianym poziomom przyrumienienia. Poczujemy się o poranku jak w amerykańskim filmie, gdzie co rano wyskakują i same wpadają w ręce chrupiące tosty. Toster posiada automatyczny wyrzut, praktyczną szufladę na okruchy, a także antypoślizgowe nóżki. Ma także system przechowywania kabla, co sprawia, że nieużywany prezentuje się dość elegancko i łatwo go umieścić w szafce. Toster jest bardzo prosty w użyciu. 

Jeśli chodzi o design to jest on dość nowoczesny i elegancki. Połączenie czerni ze srebrem zawsze prezentuje się dostojnie i ładnie na kuchennym blacie. Powinien pasować do wystroju większości kuchni. 

Toster to sprzęt podstawowy i łatwy w obsłudze. Z powodzeniem mogą korzystać z niego nawet najmłodsi domownicy. Usprawni poranne przygotowania do szkoły oraz urozmaici rodzinne śniadania. Za taką cenę - warto wypróbować. 

