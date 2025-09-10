Sprzęt

Apple chce za to 149 zł. W Action kupisz za 21,95 zł

Koniec ze zgubionymi kluczami lub portfelem. Wystarczy kupić ten gadżet z Action, który kosztuje teraz 21,95 zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:59
0
Apple chce za to 149 zł. W Action kupisz za 21,95 zł

Każdemu z nas czasami zdarzyło się zgubić klucze, portfel, plecak lub inny, niewielki przedmiot. Poszukiwania mogą być frustrujące, szczególnie w przypadku, gdy mowa o czymś cennym.

Na szczęście z pomocą przychodzą inteligentne lokalizatory. Apple za swój AirTag liczy sobie aż 149 zł, ale w Action możesz kupić dużo tańszą alternatywę w postaci urządzenia Fresh ’n Rebel. To właśnie zostało przecenione i kosztuje zaledwie 21,95 zł.

Po to ustawią się kolejki do Action

Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel jest w tym tygodniu dostępny w Action w promocyjnej cenie 21,95 zł. Oznacza to obniżkę o 26 proc. od standardowej ceny 29,95 zł. Urządzenie współpracuje z aplikacją Apple "Find My...", więc działa podobnie jak przywoływany już AirTag.

Apple chce za to 149 zł. W Action kupisz za 21,95 zł

Lokalizator pozwala łatwo znaleźć zagubione przedmiot. Urządzenie wyposażone jest też w niewielki głośnik, który — w razie potrzeby — może emitować sygnał. Dzięki temu znalezienie kluczy czy plecaka będzie jeszcze łatwiejsze. Wbudowana bateria wystarczy na około 10 miesięcy pracy, ale można ją łatwo wymienić i tym samym przedłużyć żywotność lokalizatora.

Jeśli nie jesteście pewny zakupu, to możecie zapoznać się z naszym testem lokalizatora Fresh 'n Rebel.

Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel
21,95 zł
Image
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Action