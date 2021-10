Acer rozpieszcza twórców. Zaprezentowano nowe laptopy ConceptD

Acer rozbudowuje swoją linię laptopów ConceptD o nowe modele. W ofercie tajwańskiego producenta pojawią się m.in. nowe urządzenia z ekranem 16:10 oraz ConceptD 3 Ezel w wersji 15-calowej.

Podczas wydarzenia Next@Acer zaprezentowane zostały nowe laptopy należące do rodziny ConceptD. To urządzenia przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, ze szczególnym naciskiem na twórców treści. Wśród nowości znalazły się m.in. Acer ConceptD 3 w wersji z ekranem 16:10 oraz hybrydowy Acer ConceptD 3 Ezel w wersji z wyświetlaczem 15,6".

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition - profesjonalny laptop z wyświetlaczem 3D

Bez wątpienia jednak najciekawszym spośród nowych modeli jest Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition, czyli zaawansowana stacja robocza przeznaczona do pracy z grafiką 3D. Na pokładzie urządzenia znajdziemy procesor Intel Core i7-11800H, układ graficzny Nvidia GeForce RTX 3080, 64 GB RAM oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności nawet do 2 TB.

Główną atrakcją ma być jednak przede wszystkim tutejszy wyświetlacz IPS. Ma się on charakteryzować przekątną 15,6", rozdzielczością 4K i stuproceotnowym pokryciem gamutu Adobe RGB przy wartości ΔE mniejszej niż 2. Dość typowe parametry jak na sprzęt tej klasy. Poza tym jednak tutejszy ekran pozwoli na wyświetlanie stereoskopowego obrazu 3D bez konieczności zakładania specjalnych okularów. Według producenta rozwiązanie takie ma być przydatne przede wszystkim dla osób pracujących na co dzień z oprogramowaniem do modelowania 3D.

Producent nie zdradził, kiedy nowe urządzenia trafią do sklepów oraz - co ważniejsze - ile mają kosztować. Informacje na ten temat mają się pojawić w późniejszym terminie.

