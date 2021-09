Laptop w duchu zero waste? Acer przekonuje, że to możliwe

Acer Aspire Vero, czyli pierwszy na świecie laptop pochodzący z recyklingu, już pod koniec tego roku trafi do polskich sklepów.

Nie jest żadną tajemnicą, że rynek elektroniki użytkowej nie należy do tych najbardziej przyjaznych dla środowiska. Producenci coraz częściej dochodzą do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić i czasem podejmują nawet w tym kierunku jakieś działania. Przykładowo, Acer zapowiedział w tym roku swojego pierwszego laptopa, stworzonego w duchu zero waste: model Acer Aspire Vero. Właśnie potwierdzono, że urządzenie trafi do Polski już w listopadzie.

Acer Aspire Vero - pierwszy ekologiczny laptop

Co wyróżnia Acer Aspire Vero na tle konkurentów i sprawia, że ma być taki przyjazny dla środowiska? Kilka rzeczy. Przede wszystkim jego obudowa została wykonana plastiku PCR, pochodzącego z recyklingu. Z ekologicznych materiałów ma być również wykonane opakowanie laptopa.

Co jednak bardziej istotne, Acer Aspire Vero miał zostać zaprojektowany w taki sposób, by gwarantować łatwy dostęp do podzespołów. Dzięki temu urządzenie ma być łatwiejsze do naprawy, co z kolei ma się przełożyć na jego dłuższą żywotność, a w przyszłości także możliwości recyklingu.

Pierwszy prawdziwie ekologiczny laptop? No cóż - nie do końca. Problemem jest tu bowiem nie tyle plastikowa obudowa, co sama elektronika, której produkcja zużywa mnóstwo zasobów i energii. Niestety wszystko wskazuje na to, że pod tym względem Acer Aspire Vero nie będzie się znacząco różnił od innych laptopów dostępnych na rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że propozycja Tajwańczyków jest ważnym krokiem w dobrym kierunku.

Acer Aspire Vero - specyfikacja i ceny

A skoro o elektronice mowa, na pokładzie znajdziemy procesory Intel Core 11 generacji (i5-1155G7 i i7-1195G7), wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FullHD oraz 8 GB RAM DDR4. Wbudowany dysk to jednostka SSD NVMe o pojemności 512 GB. Do tego dostajemy łączność Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 6.

Ceny zależnie od konfiguracji mają wynosić od 3199 zł do 3649 zł.

