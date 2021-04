Acer ConceptD 3 Ezel – test unikalnego laptopa dla grafików

Acer ConceptD 3 Ezel to niecodzienny laptop przygotowany z myślą o pracy z multimediami. Sprawdzamy, jak spisuje się w swojej roli.

Co jest bardziej wymagające dla laptopa: praca z multimediami czy granie w gry komputerowe? Jak to często bywa, odpowiedź powinna brzmieć „to zależy”. Nie da się jednak ukryć, że nie każdy komputer będzie się nadawał na maszynę do obróbki zdjęć czy montażu filmów. I tutaj wkracza on, cały na biało (dosłownie): Acer ConceptD 3 Ezel. To niecodzienna konstrukcja, która może się pochwalić nie tylko solidną specyfikacją, ale także kilkoma unikalnymi funkcjami, które powinni docenić wszyscy twórcy.

Acer ConceptD 3 Ezel - specyfikacja techniczna:

Wymiary: 358 x 249 x 23,9 mm , masa: 2,2 kg

Ekran: IPS o przekątnej 15,6 cali, 1920x1080 pikseli, 141 ppi, matowa powierzchnia, dotykowy,

Procesor: Intel Core i7-10750H (6 rdzeni / 12 wątków, 2,6 - 5,0 GHz)

RAM: 16 GB LPDDR4, dwukonałowa,

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q,

Dysk twardy: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0,

Dostępne złącza: 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C z Thunderbolt 3, 1x HDMI, 1x Mini DsiplayPort, 1x RJ-45, 1x gniazdo jack 3,5 mm, 1x gniazdo kart SD, 1x złącze zasilania,

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11ax) i Bluetooth,

Zasilanie: akumulator o pojemności 74 Wh, zasilacz 135 W,

Cena: ok. 8500 zł

Do testów otrzymaliśmy wariant wyposażony w procesor Intel Core i7-10750H, układ graficzny Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, 16 GB RAM oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. To, co powinno być jednak szczególnie interesujące, to wyświetlacz o przekątnej 15,6” z niemal perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów, który możemy obrócić do pozycji tabletu lub „namiotu”. Jest on także kompatybilny z dołączonym do zestawu rysikiem firmy Wacom, który z pewnością przykuje uwagę niejednego cyfrowego artysty.

Warto nadmienić, że aktualnie nie znajdziemy w polskich sklepach identycznej konfiguracji, co w przypadku naszego testowego sampla. W oficjalnym sklepie producenta dostępny jest natomiast nieco lepiej wyposażony wariant z kartą GeForce GTX 1650Ti Max-Q oraz dyskiem 1 TB. Zapłacimy za nią 8699 zł.

Co w zestawie?

W kartonie z Acerem ConceptD 3 znajdziemy… drugi karton. Dopiero w nim spakowany jest sam laptop. Poza tym jednak zestaw akcesoriów nie jest szczególnie rozbudowany i zawiera wyłącznie zasilacz 135 W (którego niestety nie ma na zdjęciach, ponieważ wraz z samplem otrzymaliśmy w jego miejsce zamiennik o wyższej mocy).

