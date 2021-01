Acer Nitro 5 - tani laptop dla graczy z procesorami Intel Tiger Lake

Chociaż oficjalnie wirtualne targi CES 2021 rozpoczynają się dopiero 11 stycznia, to wielu firmom nie przeszkadza to we wcześniejszym prezentowaniu nowych sprzętów, przygotowanych na ten rok. Jedną z nich jest Acer, który zaprezentował taniego laptopa dla graczy Nitro 5 z najnowszymi procesorami Intel Tiger Lake.

Jeszcze przed wirtualnymi targami CES 2021, Acer zaprezentował nową wersję taniego laptopa dla graczy z serii Nitro 5. Ten wyposażony jest w najnowsze procesory Intel Tiger Lake-H35, czyli 11. generację układów z serii Core. Co prawda mają one wyższe TDP od swoich poprzedników, ale dzięki temu osiągają wyższą wydajność, co w przypadku graczy ma przecież kluczowe znaczenie.

Acer Nitro 5 - specyfikacja

Na ten moment wiemy o dwóch modelach, które trafią w tym roku na sklepowe półki. Pierwszym jest Acer Nitro 5 (AN515-56-57YH). Ten wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS ComfyView o rozdzielczości Full HD. Ma procesor Intel Core i5-11300H, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Za wrażenia graficzne odpowiada z kolei karta NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6. W laptopie nie brakuje też WiFi 6. generacji, Bluetooth 5.0 oraz kamery z dwoma mikrofonami. Z kolei akumulator ma 57 Wh.

Drugi model to Acer Nitro 5 (AN515-56-72KT), który od tańszego modelu różni się między innymi zastosowaniem ekranu z odświeżaniem na poziomie 144 Hz, 16 GB pamięci RAM oraz procesorem Intel Core i7-11370H. Pozostała specyfikacja jest identyczna, co oznacza między innymi kartę GTX 1650 4 GB. Kolejne modele Acer prawdopodobnie zaprezentuje już w trakcie targów CES 2021. Ceny dwóch powyższych na razie nie są jeszcze znane. Nie wiemy też, kiedy dokładnie trafią do sprzedaży.

