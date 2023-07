Kup laptop Acera i otrzymaj 400 zł na konto

Planujesz zakup Chromebooka? Acer przygotował ciekawą ofertę, ale trzeba się spieszyć, bo zostały ostatnie dni.

Chromebooki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nie jest to żadne zaskoczenie, bo sam jestem zdania, że dla wielu osób są to urządzenia w pełni wystarczające. Poza tym mogą dzisiaj dużo więcej niż jeszcze kilka lat temu. Jeśli jesteś podobnego zdania i planowałeś zakup takiego komputera, to Acer przygotował fajną promocję.

Acer Chromebook w promocji

Kupując jeden z komputerów z serii Acer Chromebook otrzymasz zwrot 400 zł w formie cashbacka oraz plecak Predator o wartości 99 zł. Promocją objętych jest kilkadziesiąt modeli od Acer Chromebook 311 do Acer Chromebook 713. Pełna lista znajduje się na dedykowanej stronie internetowej marki Acer.

Jednak trzeba się spieszyć, bo promocja trwa tylko do 31 lipca. Aby otrzymać zwrot pieniędzy i nagrodę w postaci plecaka należy w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakupu urządzenia wypełnić formularz zgłoszeniowy. W ciągu 21 po pozytywnej weryfikacji otrzymasz przelew na konto bankowe oraz przesyłkę z plecakiem Predator.

W promocji biorą udział sklepy: Komputronik, Media Expert, Neonet, Euro RTV AGD oraz x-kom, więc zakupu trzeba dokonać w jednym z nich.

