3x jaśniejsze, 5x żywotniejsze ekrany OLED? Gigant zapowiada rewolucję

Ekrany OLED być może wkrótce otrzymają usprawnienia, które pozwolą im wykrzesać z siebie jeszcze większy potencjał. Samsung Display, Visionox i Japan Display zapowiadają rewolucję w panelach OLED w każdym rozmiarze.

Jaśniejsze, wydajniejsze i żywotniejsze OLED-y już wkrótce

Applied Materials, firma współpracująca z producentami paneli OLED i dostarczająca im rozwiązań związanych z osadzaniem topionego materiału ogłosiła technologię "MAX OLED". Ta nowa architektura pikseli ma przyczynić się do ulepszenia ekranów w smartfonach, tabletach, laptopach oraz telewizorach.

Dzięki temu rozwiązaniu, panele OLED będą mogły osiągnąć trzykrotnie wyższą jasność, mieć zwiększoną rozdzielczość do 2,5x, aż do gęstości pikseli 2000 ppi. Co więcej, ten rodzaj panelu OLED odznacza się 30% zmniejszonym poborem mocy i 5x wyższą żywotnością. Co więcej, technologia MAX OLED ma pozwolić producentom tworzyć wszystkie możliwe rodzaje panelów OLED z jednego substratu w jednej fabryce.

Jedną z firm, które jako pierwsze będą wykorzystywać tę technologię będzie Samsung Display, a poza koreańskim gigantem, również chińskie Visionox i Japan Display.

Źródło zdjęć: Alexander Lipko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Flatpanels, opr. wł.