14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Alder Lake-P trafił do bazy Geekbench

W bazie programu Geekbench pojawił się nietypowy procesor Intel Alder Lake-P, który wyposażony jest w 14 fizycznych rdzeni i 20 wątków. Jak taka konfiguracja jest w ogóle możliwa?

Procesory Alder Lake, czyli 12. generacja układów Intela, przyniesie ogromną zmianę w budowie CPU. Od jakiegoś czasu już wiemy, że będą one budowane hybrydowo, na wzór układów big.LITTLE ARM. Intel zamierza w jednym procesorze wykorzystać jednocześnie rdzenie o wysokiej wydajności, jak i energooszczędne. Jeden z takich modeli, w wersji mobilnej, właśnie pojawił się w bazie programu Geekbench i ma on nietypową konstrukcję, bowiem składa się z 14 rdzeni i 20 wątków.

Jak to możliwe, że procesor Intel Alder Lake-P ma 14 rdzeni i 20 wątków? Jedyna możliwość to 6 wysokiej wydajności rdzeni z obsługą 2 wątków każdy (HyperThreading) oraz 8 energooszczędnych rdzeni po 1 wątek na rdzeń. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie 20 wątków (2 × 6 + 8 = 20). Procesor maksymalnie taktowany był zegarem 4,7 GHz, ale nie wiemy, które rdzenie miały tak wysokie częstotliwości (prawdopodobnie te wydajniejsze). Natomiast średnie taktowanie to z kolei 4,27 GHz.

Niestety, nie wiemy, jak wydajny jest procesor, ponieważ test w Geekbench skupiał się na wydajności zintegrowanego układu graficznego. Hybrydowa budowa powinna przynieść sporo zalet w porównaniu z aktualnymi rozwiązaniami, z czego najważniejszą jest dłuższa praca laptopów na jednym ładowaniu. Procesory Alder Lake zadebiutują w drugiej połowie 2021 roku.

Zobacz: Intel Core i9-11900KF ma problemy z temperaturami i to nawet na chłodzeniu AiO

Zobacz: Karta Galax GeForce RTX 3090 HOF pobiła 16 rekordów świata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech