Samsung z sukcesami. Powoli rośnie rywal dla Tajwanu

Samsung notuje wyraźny postęp w pracach nad litografią 2 nm GAA. Według najnowszych informacji uzysk wynosi już 60%, a więc zauważalnie lepiej niż jeszcze w styczniu, gdy mowa była o 50%. Wartość ta pozornie nie wygląda spektakularnie, ale w tle widać dużo ważniejszą zmianę - jeszcze w drugiej połowie 2025 roku mowa była o poziomie zaledwie 20%.

Samsung chce zwiększyć liczbę zamówień w 2026 roku aż o 130%

Głównym motorem napędowym są rosnące zamówienia składane nie tylko przez zewnętrzne firmy, ale też przez własne działy Samsunga. Szczególne znaczenie przypisuje się kontraktom pozyskanym od producentów sprzętu do kopania kryptowalut, takich jak chińskie Canaan i MicroBT. Dało to Koreańczykom impuls do przyspieszenia prac nad dopracowaniem procesu.

Jednym z najważniejszych sprawdzianów dla nowej technologii pozostaje Exynos 2600, czyli pierwszy chip Samsunga przygotowany w procesie 2 nm GAA. Z dotychczasowych doniesień wynika, że średni uzysk w przypadku tego SoC wciąż pozostaje poniżej 50%, ale jednocześnie obecne wyniki i tak są znacznie lepsze niż te, które firma notowała wcześniej.

Sytuację komplikuje fakt, że Samsung nie publikuje oficjalnych danych dotyczących uzysku ani dla starszych, ani dla obecnych węzłów. Rynek jest więc skazany głównie na przecieki i szacunki. Mimo wszystko wygląda na to, że czebol stopniowo wychodzi z problemów, które od dłuższego czasu ciążyły nad jego działem foundry.