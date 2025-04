Samsung i LG pozywają rząd Indii. Nie chcą płacić za swoje elektrośmieci

Indie postanowiły uregulować rynek odpadów elektronicznych

Wprowadzona we wrześniu 2024 roku polityka nakłada na producentów elektroniki obowiązek płacenia minimalnej stawki recyklerom za zbiórkę i przetwarzanie zużytego sprzętu. Nowe przepisy przewidują minimalną opłatę 22 rupii (ok. 25 centów) za kilogram elektroniki konsumenckiej oraz 34 rupii za kilogram smartfonów . Wcześniej stawki kształtował rynek i wynosiły one średnio około 6 rupii za kilogram .

Cel rządu to zachęcenie do rozwoju sektora recyklingu, zwiększenie inwestycji i na koniec dnia zwiększenie wskaźników odzysku surowców. Aktualnie najwięksi producenci elektroniki w panice przenoszą swoje fabryki z Chin do Indii, co pogłębia dramatyczny stan zaśmiecenia tego najludniejszego kraju świata (ponad 1,4 mld osób).