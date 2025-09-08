Tech

Samsung pokazał przyszłość domu ze sztuczną inteligencją

Na targach IFA 2025 Samsung zaprezentował koncepcję AI Home. To wizja inteligentnego domu, który reaguje na potrzeby mieszkańców i ułatwia codzienne życie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:12
0
Dom, który myśli za nas

Samsung podkreśla, że przyszłość ze sztuczną inteligencją dzieje się już teraz. Inteligentny dom nie ogranicza się do pojedynczych urządzeń. To cały ekosystem, który działa w tle i dostosowuje się do użytkowników.

Badania koreańskiej firmy pokazują, że 66% osób uważa taki pomysł za atrakcyjny. Najczęściej wskazywane korzyści to oszczędność czasu, wygoda oraz większa kontrola nad otoczeniem dzięki aplikacji czy poleceniom głosowym.

Dla Samsung przyszłość z AI to nie wyobrażenie, a rzecz, która dzieje się tu i teraz. Nasza koncepcja Inteligentnego Domu (AI Home) obejmuje nie tylko pojedyncze urządzenia, lecz cały dom, który rozumie potrzeby użytkowników i dostosowuje się do nich. To początek nowej ery, w której technologia działa w tle, byśmy mogli cieszyć się życiem.

Cheolgi Kim, Executive Vice President and Head of Digital Appliances (DA) Business, Samsung Electronics

SmartThings i realne oszczędności

Centralnym punktem koncepcji AI Home jest aplikacja SmartThings. Pozwala sterować oświetleniem, temperaturą, a nawet roletami w zależności od pogody. Ważnym elementem jest też oszczędność energii – tryb Energia może zmniejszyć zużycie prądu przez pralkę nawet o 70%.

Samsung pokazał przyszłość domu ze sztuczną inteligencją

Nie zapomniano również o bezpieczeństwie. Samsung stawia na rozwiązania takie jak Knox Vault i Knox Matrix, które szyfrują dane i chronią wszystkie podłączone urządzenia.

Bespoke AI w codziennym życiu

Na IFA 2025 pojawiły się także nowe urządzenia Bespoke AI. Wśród nich odkurzacz Jet Bot Steam Ultra, który potrafi wykrywać rozlane płyny, w tym przezroczyste. Pralka Bespoke AI zużywa o 65% mniej energii niż minimalne wymogi dla klasy A, a zmywarka dopasowuje program do zabrudzeń.

Producent pokazał też płytę indukcyjną z wbudowanym wyciągiem, która pozwala oszczędzić miejsce w kuchni.

AI na ekranie i w rozrywce

Samsung stawia także na rozwój Vision AI Companion. To asystent wizualny, który ma być naturalnym partnerem w interakcji z technologią. Firma współpracuje przy tym z globalnymi gigantami, firmami Google, Microsoft i Perplexity.

Na stoisku nie zabrakło nowości w rozrywce: 115-calowego telewizora Micro RGB, przenośnego ekranu The Movingstyle oraz kolumny Sound Tower z 18-godzinnym czasem pracy.

Galaxy AI rośnie w siłę

Mobilna sztuczna inteligencja to kolejny filar strategii Samsunga. Funkcje Galaxy AI trafią do setek milionów urządzeń. Koreański producent chce, by do końca 2025 roku korzystało z nich ponad 400 milionów użytkowników. To dwa razy więcej niż obecnie.

telepolis
samsung inteligentny dom Galaxy AI SmartThings IFA 2025 IFA2025 AI Home Bespoke AI
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung