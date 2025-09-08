Samsung pokazał przyszłość domu ze sztuczną inteligencją

Dom, który myśli za nas

Samsung podkreśla, że przyszłość ze sztuczną inteligencją dzieje się już teraz. Inteligentny dom nie ogranicza się do pojedynczych urządzeń. To cały ekosystem, który działa w tle i dostosowuje się do użytkowników.

Badania koreańskiej firmy pokazują, że 66% osób uważa taki pomysł za atrakcyjny. Najczęściej wskazywane korzyści to oszczędność czasu, wygoda oraz większa kontrola nad otoczeniem dzięki aplikacji czy poleceniom głosowym.

Dla Samsung przyszłość z AI to nie wyobrażenie, a rzecz, która dzieje się tu i teraz. Nasza koncepcja Inteligentnego Domu (AI Home) obejmuje nie tylko pojedyncze urządzenia, lecz cały dom, który rozumie potrzeby użytkowników i dostosowuje się do nich. To początek nowej ery, w której technologia działa w tle, byśmy mogli cieszyć się życiem. Cheolgi Kim, Executive Vice President and Head of Digital Appliances (DA) Business, Samsung Electronics

SmartThings i realne oszczędności

Centralnym punktem koncepcji AI Home jest aplikacja SmartThings. Pozwala sterować oświetleniem, temperaturą, a nawet roletami w zależności od pogody. Ważnym elementem jest też oszczędność energii – tryb Energia może zmniejszyć zużycie prądu przez pralkę nawet o 70%.

Nie zapomniano również o bezpieczeństwie. Samsung stawia na rozwiązania takie jak Knox Vault i Knox Matrix, które szyfrują dane i chronią wszystkie podłączone urządzenia.

Bespoke AI w codziennym życiu

Na IFA 2025 pojawiły się także nowe urządzenia Bespoke AI. Wśród nich odkurzacz Jet Bot Steam Ultra, który potrafi wykrywać rozlane płyny, w tym przezroczyste. Pralka Bespoke AI zużywa o 65% mniej energii niż minimalne wymogi dla klasy A, a zmywarka dopasowuje program do zabrudzeń.

Producent pokazał też płytę indukcyjną z wbudowanym wyciągiem, która pozwala oszczędzić miejsce w kuchni.

AI na ekranie i w rozrywce

Samsung stawia także na rozwój Vision AI Companion. To asystent wizualny, który ma być naturalnym partnerem w interakcji z technologią. Firma współpracuje przy tym z globalnymi gigantami, firmami Google, Microsoft i Perplexity.

Na stoisku nie zabrakło nowości w rozrywce: 115-calowego telewizora Micro RGB, przenośnego ekranu The Movingstyle oraz kolumny Sound Tower z 18-godzinnym czasem pracy.

Galaxy AI rośnie w siłę