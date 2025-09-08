Samsung pokazał przyszłość domu ze sztuczną inteligencją
Na targach IFA 2025 Samsung zaprezentował koncepcję AI Home. To wizja inteligentnego domu, który reaguje na potrzeby mieszkańców i ułatwia codzienne życie.
Dom, który myśli za nas
Samsung podkreśla, że przyszłość ze sztuczną inteligencją dzieje się już teraz. Inteligentny dom nie ogranicza się do pojedynczych urządzeń. To cały ekosystem, który działa w tle i dostosowuje się do użytkowników.
Badania koreańskiej firmy pokazują, że 66% osób uważa taki pomysł za atrakcyjny. Najczęściej wskazywane korzyści to oszczędność czasu, wygoda oraz większa kontrola nad otoczeniem dzięki aplikacji czy poleceniom głosowym.
Dla Samsung przyszłość z AI to nie wyobrażenie, a rzecz, która dzieje się tu i teraz. Nasza koncepcja Inteligentnego Domu (AI Home) obejmuje nie tylko pojedyncze urządzenia, lecz cały dom, który rozumie potrzeby użytkowników i dostosowuje się do nich. To początek nowej ery, w której technologia działa w tle, byśmy mogli cieszyć się życiem.
SmartThings i realne oszczędności
Centralnym punktem koncepcji AI Home jest aplikacja SmartThings. Pozwala sterować oświetleniem, temperaturą, a nawet roletami w zależności od pogody. Ważnym elementem jest też oszczędność energii – tryb Energia może zmniejszyć zużycie prądu przez pralkę nawet o 70%.
Nie zapomniano również o bezpieczeństwie. Samsung stawia na rozwiązania takie jak Knox Vault i Knox Matrix, które szyfrują dane i chronią wszystkie podłączone urządzenia.
Bespoke AI w codziennym życiu
Na IFA 2025 pojawiły się także nowe urządzenia Bespoke AI. Wśród nich odkurzacz Jet Bot Steam Ultra, który potrafi wykrywać rozlane płyny, w tym przezroczyste. Pralka Bespoke AI zużywa o 65% mniej energii niż minimalne wymogi dla klasy A, a zmywarka dopasowuje program do zabrudzeń.
Producent pokazał też płytę indukcyjną z wbudowanym wyciągiem, która pozwala oszczędzić miejsce w kuchni.
AI na ekranie i w rozrywce
Samsung stawia także na rozwój Vision AI Companion. To asystent wizualny, który ma być naturalnym partnerem w interakcji z technologią. Firma współpracuje przy tym z globalnymi gigantami, firmami Google, Microsoft i Perplexity.
Na stoisku nie zabrakło nowości w rozrywce: 115-calowego telewizora Micro RGB, przenośnego ekranu The Movingstyle oraz kolumny Sound Tower z 18-godzinnym czasem pracy.
Galaxy AI rośnie w siłę
Mobilna sztuczna inteligencja to kolejny filar strategii Samsunga. Funkcje Galaxy AI trafią do setek milionów urządzeń. Koreański producent chce, by do końca 2025 roku korzystało z nich ponad 400 milionów użytkowników. To dwa razy więcej niż obecnie.