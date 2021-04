Xbox prowadzi rozmowy z Hideo Kojimą. Celem wydanie jego kolejnej gry

Xbox podobno prowadzi rozmowy z Hideo Kojimą na temat wydania jego kolejnej gry. Dla Microsoftu byłoby to sporym osiągnięciem, które znacząco wzmocniłoby ich portfolio.

Hideo Kojima to niemal żyjąca legenda branży gier. Znany jest przede wszystkim z kultowej serii Metal Gear Solid, ale jego ostatnim dziełem jest Death Stranding. Wiadomo, że Japończyk zaczął już prace nad kolejną grą i wygląda na to, że Xbox bardzo chce ją wydać. Już trwają rozmowy na temat potencjalnej współpracy, jak wynika z najnowszych plotek.

Xbox chce wydać grę Hideo Kojimy

Taką informację przekazał dziennikarz VentureBeat - Jeff Grubb, co potwierdził też inny informator na forum Resetera. To dowód, że prawdopodobnie coś jest na rzeczy, ale też nie ma czemu się dziwić. Kojima to jedno z największych nazwisk w branży i sam w sobie gwarantuje co najmniej bardzo wysokie zainteresowanie jego nową produkcją. Poza tym przez wiele lat ściśle współpracował z Sony, co też byłoby na swój sposób wymowne, gdyby teraz dogadał się z Microsoftem.

O ile w plotkach na temat rozmów Hideo Kojimy i Xboxa jest prawdopodobnie duże ziarenko prawdy, o tyle każdy z informatorów zaznacza, że nie doszło jeszcze do ich finalizacji. Obie strony wyraziły zainteresowanie ewentualną współpracą, ale do złożenia podpisów jest jeszcze daleka droga. Ostatecznie do współpracy równie dobrze może nie dojść. Na ten moment można jednak założyć, że kolejna gra Japończyka prawdopodobnie trafi na Xbox Series X/S oraz PC-ty.

