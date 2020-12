Pillars of Eternity i Tyranny - za darmo teraz, a niedługo 15 innych gier

Okres świąteczny to prawdziwe żniwa dla każdego, kto poluje na darmowe lub przecenione gry. Tym razem naprawdę znane gry są dostępne za darmo w Epic Games. A to dopiero początek.

Co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia wszystkie sklepy z grami prowadzą wyprzedaż świąteczną. Niezależnie czy jest to Steam, czy mniejsze sklepy z grami. Epic Games ostatnio zastosował jednak pewien inny sposób. Codziennie prezentował nową darmową grę, która dostępna była bezpłatnie przez 24 godziny. Tak też będzie w tym roku. Od 17 grudnia Epic Games udostępni do pobrania 15 różnych gier. A w co grać do tego czasu? Na przykład w dwie gry dostępne w tym tygodniu. A są to naprawdę znane tytuły. Oba są dostępne do 17 grudnia.

Pillars of Eternity powstawało latami, miał to być duchowy spadkobierca zachwalanych gier takich jak Baldur's Gate i Neverwinter Nights. W końcu gra powstała i zdobyła grono wiernych graczy. Nie ma tam co prawda romansów, a walka ze smokami potrafi zirytować, jednak warstwa fabularna potrafi wciągnąć. Jest dość oryginalna. Gra doczekała się też kontynuacji pod nazwą Pillars of Eternity: Deadfire.

Druga gra również jest autorstwa Obsidian Enterntainment. To Tyranny. Tym razem mamy jeszcze bardziej interesujący koncept - wojna o znany świat dobiegła końca, zło wygrało. To dopiero początek fabuły - możemy walczyć o wpływy przeciwko innym frakcjom imperium, ale można też stanąć na czele ruchu oporu i rzucić wyzwanie dotychczasowym władcom. Wszystko zależy od nas. Tak samo jak losy członków naszej drużyny.

Zobacz: Cyberpunk 2077? Nie trzeba mocnego komputera, starczy Google Stadia

Zobacz: Najlepsze seriale i filmy akcji na Netflix - listopad 2020

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: epic games, wł