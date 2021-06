Tidal dodaje codzienne playlisty My Daily Discovery

Serwis Tidal wprowadził kolejną funkcję do swojego serwisu muzycznego, z której można już od dawna korzystać u konkurencji. To codzienne, spersonalizowane playlisty My Daily Discovery, stworzone na podstawie muzycznych gustów użytkowników platformy. Pozwolą one odkrywać nowych artystów i ich utwory.

Gdy na rynku muzycznym pojawia się wiele premier, odkrywanie nowych utworów może być trudne. Gdzie znaleźć nieznane piosenki i artystów, których pokochamy? Z pomocą przychodzi serwis TIDAL, który przygotował dla swoich użytkowników zestawienie My Daily Discovery. Jest to codziennie aktualizowana playlista, zawierająca 10 nowych utworów. Zostały one wybrane w oparciu o specjalny algorytm, na który wpływ mają nawyki i gusta muzyczne słuchaczy.

My Daily Discovery można znaleźć na stronie głównej aplikacji, w sekcji Mixy dla Ciebie. Są tam także zestawienia My Mix, a w przypadku subskrypcji HiFi także playlista My New Arrivals z nowościami w najwyższej jakości dźwięku. Wszystkie zestawienia można łatwo pobrać na swoje urządzenie i słuchać offline, dodać poszczególne piosenki do innych playlist lub podzielić się nimi z przyjaciółmi w social mediach.

Osoby, które jeszcze nie korzystają z platformy TIDAL, mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty, dzięki której zyskają nieograniczony dostęp do całej biblioteki serwisu na 2 miesiące za jedyne 2 złote. Z promocji można skorzystać na stronie tidal.com/offers/newbeginnings.

