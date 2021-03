Tidal zmienia właściciela. Pakiet większościowy kupiło Square

Serwis streamingowy Tidal zmienia właściciela. Większościowy pakiet został wykupiony przez firmę Square, która zapłaciła za to 297 mln dolarów.

Tidal - znany serwis ze streamingiem muzyki, który do tej pory należał do rapera Jay-Z, właśnie zmienił właściciela. Pakiet większościowych udziałów wykupiła firma Square, do której należy między innymi system płatności Cashe App. Transakcja opiewa na kwotę 297 mln dolarów.

Warto przypomnieć, że Jay-Z kupił Tidala w 2015 roku. Wtedy zapłacił za serwis 56 mln dolarów, więc z perspektywy czasu należy uznać, że była to dobra inwestycja. Co ważne, raper nie rozstaje się z usługą streamingową. Jay-Z dołączy do zarządu Square, gdzie ma pomagać w prowadzeniu wszystkich usług, a nie tylko Tidala.

Square stworzyło ekosystemy narzędzi dla sprzedawców i osób prywatnych, a teraz zrobimy to samo dla artystów. Będziemy pracować nad zupełnie nowymi doświadczeniami muzycznymi, aby zbliżyć fanów do siebie - prostą integracją sprzedażą towarów, nowoczesnymi narzędziami do współpracy i nowymi uzupełniającymi źródłami przychodów.

- napisał na Twitterze Jack Dorsey, CEO Square.

Tidal od zawsze wyróżniał się możliwością słuchania muzyki w wysokiej jakości, co niektórzy konkurencji dopiero będą wprowadzać. Serwis w 2020 roku wprowadził między innymi Atmos Music do niektórych soundbarów, Apple TV 4K i telewizorów Smart TV.

Zobacz: Morele wprowadza usługę Morele MAX, a w niej darmowe dostawy

Zobacz: Brave kupił wyszukiwarkę od Cliqz. Obiecuje zero śledzenia i demokrację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AppleInsider