Steam - ruszyła letnia wyprzedaż gier. Co warto kupić?

Steam rozpoczął kolejną wyprzedaż, tym razem w letnim wydaniu. To oznacza, że trzeba chować portfele, karty i dane logowania do PayPala, bo mnóstwo produkcji można kupić w obniżonej cenie.

Ratuj się kto może! - krzyknął niejeden portfel i niejedna karta płatnicza na widok wyprzedaży Steam. A ta w wersji letniej właśnie wystartowała i potrwa do 8 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego. W tym okresie największy cyfrowy sklep z grami zaoferuje wiele znanych i mniej znanych produkcji w dużo niższych cenach.

To jednak nie wszystko, bowiem Steam przygotował ciekawą akcję o nazwie "Weź los w swoje ręce". Jest to coś w rodzaju krótkiej, tekstowej gry RPG, za ukończenie której przewidziane są nagrody. Jakie dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jest sporo zadań do wykonania, spośród których powtarza się przede wszystkim sprawdzenie konkretnego gatunku gier, a przynajmniej w pierwszej serii zadań.

Letnia wyprzedaż Steam - najciekawsze gry

Jeśli chodzi o samą wyprzedaż, to już na pierwszy rzut oka widać kilka gier, które mogą cieszyć się szczególnym zainteresowaniem graczy. To między innymi:

Źródło zdjęć: Steam

Źródło tekstu: Steam