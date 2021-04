Path of Exile 2 na nowej rozgrywce. Gra prezentuje się znakomicie

Twórcy Path of Exile - Grinding Gear Games - zaprezentowali nowe fragmenty rozgrywki z drugiej części hitowej produkcji. Path of Exile 2 już teraz prezentuje się wyśmienicie. Kiedy planowana jest premiera?

W tym momencie miłośnicy gier z gatunku hack's'slash prawdopodobnie żyją testami i zbliżająca się premierą Diablo II: Resurrected. Jednak nie da się ukryć, że w tym momencie Blizzard ma ogromną konkurencję w postaci Path of Exile. Darmowa produkcja przez cały czas jest aktualizowana o nowe treści i rozwija się w błyskawicznym tempie. Pomimo tego od dłuższego czasu trwają już prace nad Path of Exile 2 i Grinding Gear Games właśnie pochwaliło się najnowszymi efektami.

Path of Exile 2 - kiedy premiera?

Chociaż Path of Exile 2 zostało zapowiedziane już w 2019 roku, to z powodu trwającej pandemii twórcy musieli zrewidować swoje plany. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje gra, ale na pewno nie nastąpi to jeszcze w tym roku. Najszybciej nowego hack'n'slasha możemy spodziewać się dopiero w 2022 roku i to przy dobrych wiatrach. Dlatego na razie możemy jedynie zachwycać się 20-minutowym gameplayem oraz świeżutkim trailerem.

Path of Exile 2 - gameplay

Path of Exile 2 - trailer

Zobacz: Battlefield 2021 w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass

Zobacz: E3 2021 w całości odbędzie się online, ale zabraknie Sony i EA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Grinding Gear Games