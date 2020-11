NVIDIA GeForce Now już działa na iOS! iPhone znów ma Fortnite

Czy granie w chmurze to przyszłość? Nie da się tego wykluczyć. NVIDIA GeForce NOW daje możliwość grania w gry z PC na dowolnym urządzeniu i to z RTX. Od dziś GeForce NOW działa także na systemie iOS i obsługuje popularne kontrolery.

NVIDIA GeForce NOW na systemie iOS nie będzie jednak działać z wykorzystaniem natywnej aplikacji, jak na innych platformach. NVIDIA przygotowała klienta, który będzie działać w przeglądarce. Konkretnie nowy klient działa w przeglądarce Safari i wykorzystuje API multimedialne WebRTC. To ten sam protokół, z którego korzystają przeglądarkowe komunikatory wideo, dodatki umożliwiające pracę na zdalnym pulpicie albo streamowanie gier z chmury GeForce NOW w przeglądarce Google Chrome na Chromebookach.

W przeglądarce, ale z kontrolerem

Oczywiście nie będziemy skazani na korzystanie z ekranu dotykowego na iPhone'ach i iPadach. NVIDIA przetestowała kilka popularnych kontrolerów. Na pewno będziemy mogli grać z użyciem kontrolera do Xboxa One i do PlayStation 4 (do PS5 również powinien działać) oraz Razer Kishi. Będzie można grać również klawiaturą.

Niestety na razie nie będzie obsługi myszki, co chyba nikogo nie dziwi. System iOS jeszcze sobie z myszkami nie radzi. Myślę, że to kwestia czasu, ale też mała strata. Granie mobilne powinno być dostępne wszędzie i w każdej pozycji, więc kto by tam siedział przy biurku z iPhone'em?

W co będzie można zagrać? Dostępność NVIDIA GeForce NOW na systemie iOS to doskonała wiadomość przede wszystkim dla fanów gry Fortnite. Po tym, jak z hukiem wyleciała z App Store, posiadacze iPhone'ów i iPadów zostali od niej odcięci. Korzystając z GeForce NOW, mogą do niej łatwo wrócić. Ponadto możemy zagrać w Apex Legends, Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, całe serie gier Assassin's Creed, Half Life, Hitman i wiele innych… aż po Goat Simulator. Nowe tytuły są dodawane co czwartek i jeśli tylko masz je kupione na Steamie, Epicu czy UPlay, będą dostępne na Twoim koncie na GeForce NOW.

Oczywiście nie zabraknie wyczekiwanego Cyberpunka, gdy już będzie gotowy – oczywiście z RTX i wszystkimi możliwymi fajerwerkami.

Cennik pozostaje bez zmian. Jeśli zgodzisz się na to, że co godzinę trzeba zrobić przerwę w graniu, możesz korzystać z NVIDIA GeForce NOW całkiem za darmo. Jeśli chcesz grać bez przerwy, mieć wyższy priorytet w chmurze i cieszyć oko raytracingiem, musisz zapłacić 25 zł miesięcznie lub 125 zł za pół roku. Jeśli kupisz którąś z nowych kart GeForce RTX 3090, 3080 lub 3070, dostaniesz abonament na GeForce NOW na rok w prezencie.

NVIDIA pochwaliła się także rozbudowaną infrastrukturą GeForce NOW. Usługa korzysta już z 22 centrów danych, co daje dostępność w ponad 70 krajach. W budowie jest nowa serwerownia w Arabii Saudyjskiej, która wprowadzi usługę na rynki Bliskiego Wschodu. Niebawem dowiemy się więcej o planowanej modernizacji centrów danych.

