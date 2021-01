Trwają prace nad Star Wars: Knights of the Old Republic 3, ale nie w Electronic Arts

Trwają już prace nad Star Wars: Knights of the Old Republic 3. Co ciekawe, grą nie zajmuje się Electronic Arts, które w 2023 roku utraci wyłączne prawa do gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Trzecia część Star Wars: Knights of the Old Republic to najprawdopodobniej jedna z najbardziej oczekiwanych gier nie tylko przez fanów Gwiezdnych Wojen, ale wszystkich miłośników gatunku RPG. W końcu dwie pierwsze części uchodzą za jedne z najlepszych produkcji z Jedi i Sithami w roli głównej, które wyznaczyły wiele nowych standardów w branży. Z tych też powodów do dzisiaj wspominane są z ogromnym sentymentem. Niestety, od premiery KotOR 2 minęły już 16 lat i nic nie zapowiadało, że kiedykolwiek powstanie trójka. Jednak nadzieja umiera ostatnia, bo trzecia odsłona serii jest już podobno na etapie produkcji.

KOTOR 3 powstaje, ale kto go tworzy?

Taką informację przekazał Bespin Bulletin w trakcie jednego z ostatnich podcastów. Twierdzi on, że rozmawiał z kilkoma osobami, które potwierdziły mu te informacje. Swoje trzy grosze dorzucił też Jason Schreier, czyli jeden z najbardziej znanych i najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży. Według jego wiedzy gra rzeczywiście powstaje, ale nie tworzy jej Electronic Arts. Z jednej strony może to dziwić, bo przecież EA miało przez długi czas wyłączność na produkcje w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Z drugiej strony ostatnie doniesienia sugerują, że ta wyłączność skończy się w 2023 roku i umowa nie zostanie przez Disneya przedłużona.

Nie wiemy, jakie studio pracuje nad Star Wars: Knights of the Old Republic 3, ale tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia. Najbliższe lata malują się jako niezwykle ciekawe dla fanów kosmicznej sagi. Nie tylko Disney pracuje nad mnóstwem seriali, ale dodatkowo EA tworzy drugą część Fallen Order, a Ubisoft Massive grę RPG z otwartym światem. Teraz dochodzi do tego jeszcze KotOR 3. Czy można wymagać czegoś więcej? Pozostaje mieć nadzieję, że te informacje wkrótce zostaną oficjalnie potwierdzone.

Źródło tekstu: KitGuru