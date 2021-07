GTA 6 wróci do Vice City? Zakamuflowana wskazówka pracownika Rockstar

Jeden z menedżerów Rockstar Games opublikował zdjęcie, w którym oznaczył swojego pracodawcę. Fotografia wywołała liczne spekulacje i sugestie, że to zakamuflowana wskazówka na temat GTA 6.

GTA 6 jest trochę ja Yeti - wszyscy o nim słyszeli, ale nikt nie widział. W tym wypadku pojawiło się całe mnóstwo plotek na temat kolejnej odsłony gry Rockstar Games, ale ta wciąż nie została oficjalnie zapowiedziana. Tym razem spekulacje wybuchły za sprawą zdjęcia opublikowanego przez Tonyego Mesonesa - menedżera Rockstar Games ds. muzyki i ścieżki dźwiękowej.

GTA 6 wróci do Vice City?

Na instastory Tonyego Mesonesa pojawiło się zdjęcie, na którym prawdopodobnie widać Miami. Fani Grand Theft Auto zwrócili uwagę na oznaczenie pod zdjęciem. Menedżer Rockstar Games oznaczył swojego pracodawcę, co raczej nie jest standardowym podejściem. Fotografia trafiła na Reddita, gdzie rozpoczęły się dyskusje na temat GTA 6. Wiele osób uważa, że zdjęcie jest zakamuflowaną wskazówką na temat kolejnej odsłony hitowej produkcji. Już wcześniej pojawiały się plotki, według których szóstka ponownie trafi do Vice City i fotografia ma być tego potwierdzeniem.

Wyciąganie podobnych wniosków z pojedynczego zdjęcia wydaje się zbyt daleko posunięte. Równie dobrze może to być fotografia z wakacji. Z drugiej strony oznaczenie pracodawcy rzeczywiście jest trochę dziwne. Poza tym gracze tak długo czekają na GTA 6, że już po prostu nie mogą się doczekać i starają się jakoś wypełnić to oczekiwanie. Nie można ich za to winić. Według niedawnych plotek GTA 6 zostanie wydane dopiero w 2025 roku.

