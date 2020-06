Gra komputerowa na receptę pomoże w terapii ADHD u dzieci

Amerykańska FDA właśnie zatwierdziła pierwszą grę jako produkt medyczny. To musiało się kiedyś stać. Gry komputerowe mają sporo walorów terapeutycznych i edukacyjnych, jeśli zostaną dobrze zaprojektowane.

Jako pierwsza medyczna gra komputerowa przejdzie do historii gra mobilna EndeavorRV studia Akili Interactive (dawniej Project EVO), dostępna dla iPhone'ów i iPadów. Food and Drugs Administration uznała tę pozycję za odpowiednie uzupełnienie terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Gra nie zastąpi psychoterapii i leczenia farmakologicznego. Prawdopodobnie nigdy nie będzie to możliwe. Badania wykazały jednak, że granie w nią pomaga pokonać zaburzenia i jest wartościowym uzupełnieniem.

EndeavorRV był badany przez 7 lat, a w testach wzięło udział ponad 600 dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. Zbieranie nagród i unikanie przeszkód pomogło jednemu na troje. Dzieci grały przez 25 minut dziennie, pięć dni w tygodniu przez cztery tygodnie. Efekty utrzymywały się nawet przez miesiąc. Możliwe, że ta gra pomoże także osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera.

Jak każdy lek, EndeavorRV również ma kilka efektów ubocznych. U niektórych dzieci wystąpiły bóle głowy i poczucie frustracji. To jednak nic, w porównaniu z nieprzyjemnościami, jakie mogą nam zafundować niektóre leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

EndeavorRV zostanie niebawem wprowadzona na rynek amerykański. Na razie można zapisać się na listę oczekujących na wydanie gry. Nie wiemy jeszcze, czy podobne produkty zostaną uznane za terapeutyczne także na Starym Kontynencie.

