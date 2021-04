Czarodziejka z Księżyca trafi na Netflix! Będzie zupełnie nowy film pełnometrażowy

Czarodziejka z Księżyca wróci do Polski w kinowej produkcji „Sailor Moon Eternal”. Netflix zapowiedział, że film będzie dostępny w Polsce od 3 czerwca. Radości osób koło trzydziestki nie ma końca.

Dla wielu z nas odcinek „Czarodziejki z Księżyca” po lekcjach był kulminacyjnym punktem dnia. Do dziś pamiętam – 15:30 na Polsacie i trzeba było biec co sił w nogach. Wszystko inne mogło poczekać. Było to też pierwsze „poprawne” anime, które miałam okazję oglądać. Pamiętam też, że Czarodziejka z Księżyca była wyjątkowo „dziewczyńska” i to nie tylko z powodu bohaterek. To jedna z niewielu produkcji w polskiej telewizji, w których lektorem była kobieta.

Na Facebooku nie brak deklaracji, że dawni fani Czarodziejki z Księżyca będą oglądać bajkę razem ze swoimi dziećmi. Czy zobaczymy kolejną falę dziewczynek krzyczących „Potęgo Księżyca, działaj”? Wcale mnie to nie zdziwi, a nawet trochę ucieszy. Czarodziejka z Księżyca przenosiła wartość prawdziwej przyjaźni, pracy zespołowej i pokazuje, że miłość może przetrwać wszystko, nawet podróże kosmiczne i apokalipsę.

W Polsce słuch o Czarodziejce z Księżyca zaginął, ale w Japonii seria ma się całkiem dobrze (a nawet bardzo dobrze, jeśli spojrzymy na liczne gadżety i cosplaye). Śledzący nowinki ze świata anime pewnie wiedzą, że „Sailor Moon Eternal” był wyświetlany już w japońskich kinach. Niemniej jest to pierwszy od 25 lat film pełnometrażowy, osadzony w tym uniwersum.

To w zasadzie pierwsza część opowieści, rozwijającej wątek przewijający się przez „Sailor Moon SuperS”. Akcja zaczyna się od zaćmienia Słońca, podczas którego do Tokio przybywa mroczny cyrk. Szukają Złotego Kryształu, należącego do Pegaza, ale oczywiście reinkarnacje obrończyń Księżycowego Królestwa muszą im przeszkodzić. Wyraźny konflikt dobra ze złem to tło dla kolejnej historii o trwałej miłości i ogromnej sile przyjaźni.

Mam też złą wiadomość. Niestety Netflix nie ma (jeszcze?) licencji na udostępnienie w Polsce innych produkcji z serii. A szkoda. Miło by było odświeżyć sobie starą animację z lat dziewięćdziesiątych, a może poznać nową. Trzeba bowiem wiedzieć, że powstała seria „Crystal”, odświeżająca kreskę i pierwotną fabułę i jest on dostępny na Netflixie w Japonii. Poza tym Czarodziejka z Księżyca doczekała się też musicalu, serialu z aktorami i paru produkcji pełnometrażowych.

