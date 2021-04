Cyberpunk 2077 jedną z najdroższych gier w historii. Zwrotów było niewiele

Cyberpunk 2077 jest jedną z najdroższych gier w historii. Jej wyprodukowanie kosztowało aż 1,2 mld zł, czyli około 315 mln dolarów.

CD Projekt RED opublikowało wyniki finansowe za 2020 rok. Przy okazji poznaliśmy dokładną sprzedaż Cyberpunk 2077. Najnowsza produkcja polskiego studia do 31 grudnia 2020 roku rozeszła się w liczbie 13,7 mln egzemplarzy. Z tego aż 56% to wersje na PC-ty, 28% na PlayStation 4 oraz 17% na Xbox One. Z nich wszystkich aż 73% to gra w wersji cyfrowej, co po raz kolejny dowodzi, że sprzedaż pudełkowa jest w coraz większym odwrocie.

Pomimo słabych recenzji i licznych problemów zwroty kosztowały polskie studio jedynie 2,17 mln dolarów, co przekłada się na około 36 tys. egzemplarzy, gdyby liczyć je w cenie 60 dolarów za sztukę.

Cyberpunk 2077 jedną z najdroższych gier w historii

Z raportu CD Projekt RED dowiedzieliśmy się też, ile Cyberpunk 2077 kosztował. Łączny budżet produkcji oraz kampanii marketingowej to 1,2 mld złotych, czyli około 315 mln dolarów. To czyni ją jedną z najdroższych gier w historii. Nad Cyberpunk 2077 pracowało 530 deweloperów CD Projekt RED, ale w sumie w projekt zaangażowanych było aż 5200 osób.

Chociaż Cyberpunk 2077 nie okazał się takim sukcesem, jak zapowiadali eksperci i zapewne przewidywali szefowie CD Projekt RED, to 2020 rok zakończył się dla firmy przychodem na poziomie 2,14 mld zł oraz zyskiem 1,15 mld zł. Spory w tym udział miał Wiedźmin 3, dla którego zeszły rok był drugim najlepszym pod względem sprzedaży (po 2015, kiedy gra zadebiutowała). W sumie cała seria gier z Geraltem w roli głównej sprzedała się w liczbie 50 mln egzemplarzy, z czego 30 mln to trzecia odsłona.

Źródło tekstu: CD Projekt RED