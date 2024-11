Dostał gigantyczny rachunek za prąd. "Człowiek mdleje" na taki widok

Macie zaskakująco wysoką prognozę rachunków za prąd? Nie wahajcie się ani przez chwilę poprosić o korektę faktury. O tym, jak jest to ważne, przekonał się mieszkaniec Zielonej Góry, do którego przyszła faktura na niebotycznie wysoką kwotę 21 tysięcy złotych.

Pisaliśmy już o tym, że rachunki za prąd w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 50 proc, i musimy być przygotowani na podwyżki, ale takiego scenariusza nikt się nie spodziewał. Mieszkaniec Zielonej Góry dostał rachunek za prąd w wysokości 21 tysięcy złotych. Ale to nie koniec szokujących wiadomości. Prognozy na kolejne miesiące też opiewały na wysokie kwoty.

Człowiej mdleje, jak zobaczy taki rachunek (...) Zapłaciliśmy z żoną, bo nie mieliśmy wtedy chwili, aby wyjaśniać sytuację, choć wydawała się ona nielogiczna. Nasz syn miał wtedy trudną operację, świata poza tym nie widzieliśmy. Dlatego zapłaciliśmy za prąd tyle, ile nam kazali, aby nie odcięli nam energii w domu (..) Nie zgadzamy się z żoną z takimi rozliczeniami. Nie zgadzamy się też, aby spółka Skarbu Państwa była bezlitosna wobec obywatela. To jest państwo w państwie. To jest dla mnie niewiarygodne.

- mówi w tvn24, pan Tomasz z Zielonej Góry.

Spółka energetyczna Enea obiecała dokonać korekty rozliczeń. Ale co się pan Tomasz nastresował, to jego. Nic dziwnego, każdy kto zobaczyłby taki rachunek byłby zszokowany i rozżalony. To był rachunek na jego prywatny dom, który, co ciekawe, został dostosowany na wszelkie sposoby do tego, aby zaoszczędzić na opłatach za prąd (fotowoltaika, rekuperacja, ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym).

Całe szczęście, cała ta sprawa ma swój happy end i sytuacja została wyjaśniona. Enea wyjaśniła na czym polegał problem i dokona korekty faktury.

W trakcie wprowadzania zmiany na umowie związanej z montażem mikroinstalacji nastąpiło niewłaściwe przypisanie grupy taryfowej. Od tego momentu rozliczenia były prowadzone z uwzględnieniem taryfy G11, zamiast G12. Przepraszamy naszego klienta za zaistniałą sytuację

- przekazała tvn24 Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa Enei.

Pamiętajcie, jeśli macie zaskakująco wysoką prognozę rachunków za energię elektryczną, nie wahajcie się poprosić o korektę. Klienci firm dostarczających energię mają takie prawo.

Źródło zdjęć: Kwangmoozaa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: tvn24