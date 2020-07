Sony inwestuje 250 mln dolarów w Epic Games

Inwestycja pozwoli firmom Sony i Epic Games poszerzyć współpracę w ramach oferty japońskiego koncernu, związanej z rozrywką i technologią, a także społecznościowej platformy rozrywkowej i cyfrowego ekosystemu Epic. Celem jest stworzenie unikalnego doświadczenia dla konsumentów i twórców gier. Zamkniecie inwestycji podlega zwyczajowym warunkom, w tym zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

- powiedział Kenichiro Yoshida, prezes i dyrektor generalny Sony Corporation

- Firmy Sony i Epic Games zostały zbudowane na skrzyżowaniu kreatywności i technologii, a my dzielimy się wizją doświadczeń społecznych 3D w czasie rzeczywistym, co prowadzi do konwergencji gier, filmów i muzyki. Wspólnie dążymy do zbudowania jeszcze bardziej otwartego i dostępnego ekosystemu cyfrowego zarówno dla wszystkich konsumentów, jak i twórców treści.