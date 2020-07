Trzy bezpłatne gry w Epic Games

Już dzisiaj w sklepie Epic Games zadebiutują trzy nowe bezpłatne gry. Będą to Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition oraz The Escapists 2. Wszystkie będą dostępne za darmo przez tydzień.

Pierwszą grą, która zadebiutuje dzisiaj o 17:00 w Epic Games jest Killing Floor 2. To gra, która opowiada o Europie zniszczonej przez atak mutantów. Mieszkańcy Starego kontynentu jednak z niejednego pieca chleb jedli i mają daleko posuniętą wolę przetrwania. Walczą więc mimo upadku rządów czy przerwania komunikacji. Twórcy gry chwalą też... bardzo realistyczny system krwawienia. Akcja dzieje się miesiąc po zakończeniu części pierwszej. Z mutantami możemy walczyć z kolei przy użyciu naprawdę całego arsenału.

Drugą pozycją jest Lifeless Planet: Premier Edition. Tutaj wcielimy się w rolę kosmonauty, który odkrywa, że na planecie, jaką właśnie odwiedził... zamieszkują ludzie. I to nie byle jacy, ale Rosjanie, których miasto wygląda jak wyjęte żywcem z ZSRR. Zaczyna on podejrzewać, ze to jakiś nieśmieszny żart, ale wszystko okazuje się prawdą. Jaka jeszcze tajemnica czeka bohatera na niebezpiecznej planecie?

Trzecia gra już miała zadebiutować wcześniej, na skutek opóźnienia pojawi się jednak dopiero dzisiaj. To The Escapists 2. Jak sama nazwa sugeruje, możemy sprawdzić swoje umiejętności w... uciekaniu z więzienia. I to nie wcale jednego, nie dwóch, a naprawdę wielu. W przerwach między konstruowaniem naszego idealnego planu ucieczki możemy brać udział w zwykłym więziennym życiu. Chodzenie na apele, resocjalizacja... Brzmi jak świetny symulator więźnia, prawda?

