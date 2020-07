Beta testy World of Warcraft : Shadowlands w przyszłym tygodniu

Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się beta testy World of Warcraft: Shadowlands. Przy okazji dowiedzieliśmy się kiedy mniej więcej pojawi się gra.

Prawie wszystko przenosi się obecnie do internetu, szczególnie w branży technologicznej czy rozrywkowej. Tak też wczoraj Blizzard postanowił opowiedzieć o postępach prac dotyczących nowego dodatku.do WoW-a. To tym ważniejsze, że w tym roku nie będzie Blizzconu.

Trzy miesiące temu rozpoczęły się alfa testy nadchodzącego dodatku do gry World of Warcraft. Okazało się, że w przypadku World of Warcraft: Shadowlands gracze zgłosili ponad 64 tysiące błędów. Już w przyszłym tygodniu z kolei rozpoczną się beta testy gry. Do przystąpienia konieczne będzie oczywiście aktywne konto w grze. Wniosek o przystąpienie można złożyć z poziomu konta Battle.net. Do rozpoczęcia samej gry trzeba jednak poczekać do jesieni. Nie usłyszeliśmy bardziej konkretnego terminu, jednak twórcy gry zapewnili, że szkielet nadchodzącej pozycji jest już gotowy.

Wtedy też najbardziej zagorzali fani gry będą mogli zakupić wersję kolekcjonerską. W jej skład wejdzie artbook, cztery przypinki, ścieżka dźwiękowa, podkładka pod mysz, jedyny w swoim rodzaju zestaw wyposażenia dla nas, wierzchowca i oczywiście trzydzieści dni gry.

