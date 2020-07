Dwie gry za darmo tymczasowo na Xboksie, jedna na Steamie i dodatek na stałe w Epic Games

Ledwo co informowaliśmy o trzech bezpłatnych grach w Epic Games, a już piszemy o kolejnych. Tym razem niestety większość tylko tymczasowo za darmo.

Kto nie chciałby zostać El Presidente karaibskiej bananowej republiki z czasów Zimnej Wojny? Przez weekend każdy będzie miał szansę to zrobić. Za darmo przez ten czas na Steamie dostępna będzie gra Tropico 6. Tym razem początkujący dyktator będzie mógł się wykazać na całym archipelagu. Zmierzymy się też z takimi rzeczami jak interwencje obcych mocarstw, fałszerstwa wyborów i oczywiście upiększanie naszego pałacu. Gra jest za darmo tylko na weekend, po tym czasie zniknie z biblioteki. Do trzynastego lipca można ją jednak kupić za 108 złotych (zwykle kosztuje 180 złotych).

Mamy też dobrą nowinę dla fanów gry na konsoli. Przez weekend w ramach Xbox Live Gold Free Play Days za darmo będą mogli zagrać w dwie gry. Pierwsza to kolejna odsłona chyba najbardziej znanej serii symulatorów życia - The Sims 4. Druga to z kolei MMORPG w konwencji Sanboksu. W grze Citadel: Forged With Fire jako adept akademii magii spróbujemy zdobyć sławę. Do grania za darmo wymagany jest opłacony abonament Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate.

Ostatnia pozycja na szczęście zostanie już z nami na stałe. Chodzi tutaj o dodatek do gry The Cycle. Sama gra sieciowa jest darmowa, ale płatne są różnorakie dodatki. Za darmo aż do 22 lipca będzie można uzyskać dodatek Rogue Starter Pack. Znajduje się w nim postać, pojazd, broń i skórka. W samej grze jako najemnik spróbujemy wypełnić misję razem z sojusznikami lub... zdradzając ich. Zależy co się opłaci.

