Unia bierze się za śmieci. Polacy z nowym obowiązkiem od 2025 roku

Od 2025 roku Unia Europejska wprowadza ważną zmianę w systemie segregacji śmieci. Dotyczy ona także Polski i wymusi na nas postawienie dodatkowego pojemnika na odpady.

System segregacji śmieci obowiązuje w Polsce już do wielu lat. Już przyzwyczailiśmy się, że papier musimy wrzucać do innych pojemników, a plastik i metal do jeszcze innych. Jednak od 2025 roku pojawią się nowe. Z tego powodu w domach też będziemy musieli przygotować nowe pojemniki — informuje Portal Samorządowy.

Zmiany w systemie segregacji śmieci

Od stycznia 2025 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami tekstylnymi. Unia Europejska chce, aby odzież i materiały podlegały recyklingowi, bo aktualnie dzieje się to w zaledwie 22 proc. przypadków. Tymczasem każdy Europejczyk kupuje co roku średnio 26 kg nowych ubrań, a wyrzuca aż 12 kg zużytych materiałów i butów.

Szacuje się, że rynek odzieżowy każdego roku generuje aż 12,6 mln ton odpadów. Dlatego od stycznia 2025 roku gminy będą miały obowiązek przyjmowania odpadów tekstylnych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Dodatkowo samorządy będą mogły też postawić specjalne pojemniki na odzież, a także prowadzić zbiórkę od drzwi do drzwi. To wymusi też inny sposób ich przetwarzania, co zdaniem wielu ekspertów będzie dla Polski dużym wyzwaniem, bo aktualnie nie jesteśmy na to przygotowani.

Zobacz: Unia chciałaby ci zajrzeć do kieszeni. Jest konkretny plan

Zobacz: Spróbuj wpisać w Internecie jedno z tych haseł. Masz szansę, że trafisz w dziesiątkę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Portal Samorządowy