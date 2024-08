Spróbuj wpisać w Internecie jedno z tych haseł. Masz szansę, że trafisz w dziesiątkę

Wciąż lekceważąco podchodzimy do bezpieczeństwa w sieci. Lista najczęściej wykorzystywanych haseł jest na to doskonałym przykładem.

W internecie mamy setki, a może nawet i tysiące różnych kont. Na liście znajdują się sklepy, serwisy społecznościowe, różnego rodzaju platformy rozrywkowe, ale też instytucje finansowe oraz rządowe. Prosta zasada mówi, aby do każdego z nich mieć inne hasło, a na dodatek możliwe skomplikowane, aby było trudne do złamania. Jednak wciąż się do tego nie stosujemy.

Najpopularniejsze hasła w Internecie

Raport na temat najpopularniejszych haseł w internecie pokazuje, że wciąż lekceważąco podchodzimy do naszego bezpieczeństwa w sieci. Ktoś może pomyśleć, że włamanie na konto Facebook czy Twitter to nie jest wielka strata. Pamiętajcie jednak, że takie przejęte konto może na przykład zostać wykorzystane do phishingu i ataku na naszych znajomych i członków rodziny, którzy będą przekonani, że rozmawiają z nami.

Dlatego tak szokujący jest raport na temat najpopularniejszych haseł, wykorzystywanych przez internautów w 2023 roku. Okazuje się, że najczęściej korzystamy z kombinacji "123456" i wielu podobnych. TOP 10 najpopularniejszych haseł to:

123456 admin 12345678 123456789 1234 12345 password 123 Aa123456 1234567890

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę NordPass i dotyczy aż 35 państw. Jasno pokazuje ono, że pomimo wielu ostrzeżeń i przypadków włamań wciąż nie stosujemy się do zaleceń. Na 11. miejscu znajduje się hasło "UNKNOWN", które złamanie metodą brute force zajmuje około 11 minut. Podobnie jest z hasłem "admin123". Tymczasem dodanie w środku symbolu "@" wydłuża czas potrzebny na odgadnięcie hasła aż do godziny. To pokazuje, jak niewielkie zmiany wystarczą, aby znacząco poprawić bezpieczeństwo.

Wiele osób może stosować proste i powtarzalne hasła, ponieważ obawiają się, że później ich nie zapamiętają. Tymczasem dzisiaj nie jest to potrzebne. Wiele jest menedżerów haseł, które są bezpieczne i zrobią to za nas. Dlatego nie bójcie się skomplikowany haseł. Przeglądarki internetowe mają też wbudowaną funkcję, która — przy zakładaniu nowego konta — sama zaproponuje odpowiednio silne hasło. Warto z tego korzystać.

