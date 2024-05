Rząd da Polakom nową usługę. Potrzeba twojej opinii

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział stworzenie nowej platformy, która pozwoli obywatelom na opiniowanie każdego aktu prawnego, nad którym pracuje Sejm.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił nowe plany rządu, które polegają na stworzeniu nowej platformy internetowej. Dzięki niej Polacy będą mogli aktywnie uczestniczyć w konsultacjach stanowionego prawa. Projekt zmian został wstępnie zaopiniowany przez Prezydium Sejmu — informuje Business Insider.

To będą zmiany, których wymagają od nas kamienie milowe, ale też zmiany, które sami chcemy wprowadzić.

- powiedział Szymon Hołownia.

Polacy będą decydować o ustawach

Idea wydaje się bardzo prosta. Rząd planuje stworzyć platformę internetową, na której obywatele będą mogli opiniować każdy akt prawny, którym aktualnie zajmuje się Sejm. Wystarczy do tego profil zaufany. Po zalogowaniu się nim każdy z nas będzie mógł wyrazić swoją opinię np. na temat proponowanej ustawy.

To jednak nie są jedyne zmiany. Szymon Hołownia ogłosił, że zmieni się też proces zgłaszania poprawek, który ma być całkowicie jawny. Każda poprawka będzie odnotowana i to od razu online, włącznie z informacją, kto ją złożył i czego dotyczy. Poza tym Biuro Ekspertyz ma tworzyć Ocenę Skutków Regulacji do każdego projektu, także poselskiego.

