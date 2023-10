Jaki język programowania warto znać? Lista najpopularniejszych

Jaki język programowania ma przyszłość? Mamy nowe dane, które mogą zaskoczyć.

Te dane mówią, że Java przestaje być atrakcyjna. Język, który w końcówce lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wspiął się na szczyt rankingu i trzymał się tam dobre 20 lat lada moment zostanie wyprzedzony przez młodszego konkurenta. Wschodzącą gwiazdą jest C#.

Python znów króluje

Python to język programowania znany głównie z tego, że formatowanie kodu jest częścią składni i nie da się w nim pisać jednolinijkowego spaghetti. Język ten znalazł zastosowanie między innymi w rozwijaniu sztucznej inteligencji, co przyczyniło się do jego dominacji.

Według rankingu TIOBE Python jest najpopularniejszym językiem programowania od kilku lat… poza miesiącami, gdy akurat wyprzedzi go C++. Niebawem to może znów nastąpić, bo w porównaniu do poprzednich miesięcy popularność Pythona nieznacznie spada, C++ zaś znów zyskuje. Między nimi zaś znalazł się stary, dobry, niskopoziomowy C.

C przekroczył już pięćdziesiątkę, ale wciąż jest aktualizowany i warto go znać. Niezależnie od tego, czy pracujesz przy wielkich projektach, uczysz się programowania na własną rękę, czy tylo piszesz o wynikach rankingu języków programowania – w końcu przyda Ci się znajomość C.

Język C++ znalazł się na miejscu trzecim. Ma już kilka dekad, ale nie stoi w miejscu i nie traci zainteresowania programistów.

Tego samego nie można powiedzieć o Javie, która zaliczyła duży spadek – największy w tym roku. Jeśli ten trend się utrzyma, zaraz przegoni ją młodszy C#. Może to i dobrze? Programy napisane w Javie muszą być uruchamiane w maszynie wirtualnej, a ta słynie z licznych luk bezpieczeństwa.

C# z kolei zaliczył największy skok popularności w ciągu ostatniego roku. Pozwoliło mu to utrzymać się na pozycji 5. Nie zdziwię się, jeśli w 2024 roku będzie już w pierwszej czwórce.

Na kolejnych pozycjach znalazły się języki:

JavaScript; Visual Basic; PHP; SQL; Assembly Language.

GO spadł na pozycję 11.

Widać początek roku szkolnego

Na układ rankingu na pewno ma wpływ rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych języków zmieniło się niewiele, za to dalej widać wzrost popularności języków wykorzystywanych w szkołach. Kalendarz sprawił, że na 12 pozycję wskoczył Scratch. Goni go Delphi/Object Pascal.

Pełny ranking i opis metodologii badania znajdziesz na stronie Tiobe.com.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixel-Shot / Shutterstock

Źródło tekstu: Tiobe.com