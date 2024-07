Miliony Polaków muszą stawić się w urzędzie. Znamy termin

Miliony kierowców będą musiały udać się do urzędu. Nie ma znaczenia, że masz bezterminowe prawo jazdy.

Miliony kierowców w całej Polsce czeka obowiązkowa wizyta w urzędzie. Dotyczy to także tych, którzy mają bezterminowe prawo jazdy. Zgodnie z nowymi przepisami takie dokumenty już nie są wydawane, więc ich posiadacze również muszą je wymienić — informuje Dziennik Gazeta Prawna. Znamy konkretną datę.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy

Od 19 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy, w ramach których prawo jazdy może być wydawane na maksymalnie 15 lat. Jeśli ktoś ma problemy zdrowotne, to ważność dokumentu może być krótsza. A co z kierowcami, którzy mają bezterminowe dokumenty? Oni też muszą szykować się na obowiązkową wymianę.

Cały proces ruszy w 2028 roku. Następnie, przez 5 lat, kierowcy z dokumentem bez terminu ważności, będą mieli czas na udanie się do urzędu w celu wymiany plastiku. Co ważne, nie będą oni musieli przechodzić obowiązkowych badań lekarskich, jak ma to miejsce w przypadku osób z terminowo wydanym dokumentem. Nie utracą też uprawnień do kierowania, ważność straci tylko sam dokument.

Nowe prawo jazdy nie będzie już bezterminowe. Tutaj także będzie obowiązywał maksymalnie 15-letni okres ważności dokumentu. Wymiana to koszt 100 zł.

Zobacz: Wpadają Polakom do domu i wlepiają kary. Nie chodzi o telewizor

Zobacz: Pukają do drzwi i wlepiają Polakom kary. Rekord to 147 tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: siekierski.photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna