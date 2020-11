Nvidia: trzeci kwartał 2020 roku przekroczył oczekiwania

Nvidia opublikował raport fiskalny za trzeci kwartał b.r. Jej dochód jest rekordowy, a napędzają go przede wszystkim centra danych oraz rynek gamingowy.

Nvidia zgłosiła 4,73 mld USD dochodu za trzeci kwartał 2020 roku, co jest rekordowym wynikiem. Giełda zareagowała błyskawicznie i obecnie jedna akcja firmy kosztuje 2,91 USD. Przekroczyło to oczekiwania analityków z Wall Street, którzy prognozowali wartości akcji producenta na 2,58 USD. Sukces Nvidii to przede wszystkim sektor gamingowy - stąd wzięło się 2,27 mld dochodu, a drugi filar to centra danych - tutaj dochód wyniósł 1,90 mld. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to skok aż o 162%. Jensen Huang, stojący na czele Nvidia, skomentował to tak:

Nvidia jedzie pełną mocą, zaliczając rekordowe wynik w najważniejszych działach. Nowa rodzina GeForce RTX dała nam duże przyśpieszenie, a zapotrzebowanie na karty graficzne kolosalnie podskoczyło. RTX wyznacza nowe standardy w świecie gier, ale na tym nie poprzestaniemy - jeszcze bardziej podniesiemy poprzeczkę dzięki zastosowaniu Nvidia AI. Nasza platforma A100 rozwija się szybko i korzystają z niej największe korporacje świata, a wciąż jest ulepszana, aby działała jeszcze wydajniej w sektorach usług oraz produkcji.

Zobacz: Nvidia pracuje nad rozwiązaniem Smart Access Memory dla serii RTX 30

Nie wszędzie jednak odnotowano sukcesy. Wyjątkiem jest dział związany z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie zanotowano spadek o 26% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (choć wynik i tak był o 13% lepszy, niż w drugim kwartale 2020). Huang podsumowuje krótko: "w obecnych czasach jest znacznie większe zapotrzebowanie na sprzęt do gier i rozwój centrów danych, niż na sprzęt samochodowy".

Ostatnim ważnym wydarzeniem dla firmy jest premiera serii RTX 30, czyli topowych kart graficznych ze wsparciem dla takich rozwiązań, jak NVIDIA Reflex czy NVIDIA Broadcast. A nabycie Arm Limited znacznie umocniło Nvidię na rynku rozwijania Sztucznej Inteligencji. Można zatem spodziewać się, że kolejne miesiące również przyniosą producentowi sukcesy.

Zobacz: NVIDIA Maxine - platforma z SI dla wideokonferencji

Źródło zdjęć: WindowsCentral