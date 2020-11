Nvidia pracuje nad rozwiązaniem Smart Access Memory dla serii RTX 30

AMD chce wdrożyć technologię Smart Access Memory do swoich układów graficznych z architekturą RDNA 2, które zastosowano w rodzinie krat graficznych Radeon RX 6000. Jak dotąd było to rozwiązanie ekskluzywne dla wszystkich konfiguracji AMD, ale ma działać również z procesorami firmy Intel. A co właściwie daje?

AMD w tym miesiącu wprowadzi na rynek serię kart graficznych Radeon RX 6000, a Nvidia już zapowiada ich zwiększoną dwukrotnie (w stosunku do poprzedniej generacji) wydajnością. Osiągniecie takie jest możliwe dzięki zastosowaniu architektury RDNA 2, która ma pamięć Infinity Cache 128 MB, tryb RAGE oraz korzysta ze Smart Access Memory SAM), czyli inteligentnego dostępu do pamięci. Warto dodać, ze RAGE znajdziemy również w Radeonach. SAM ma jednak swoje wymagania - zdaniem Nvidii, sprawdzi się z serią Ryzen 500 i kartami graficznymi Radeon 6000 oraz płytami głównymi z serii 500. Jego działanie polega na dynamicznej zmianie ilości transferu danych pomiędzy procesorem a pamięcią karty graficznej (VRAM), co skutkuje optymalizacją i zwiększeniem wydajności nawet o 11%.

W typowym komputerze PC tylko mała część kanału PCie - zazwyczaj 256 MB - jest używana przez procesor karty graficznej. Wiąże się to z ograniczeniem wykorzystania RAM. Smart Access Memory współpracuje z PCIe w wersji 3.0 i wyższymi, dzięki czemu może zmieniać wielkość bufora oraz wspiera Windows Display Driver Model (WDDM) v2. Pozwala to na wykorzystanie tylu VRAM, ile jest w danej chwili potrzebne. Karty graficzne RX 6000 mają korzystać z tego rozwiązania - i to niezależnie, czy procesor będzie wyprodukowany przez AMD, czy Intela. Jak będzie w praktyce - pokażę to testy praktyczne.

Zobacz: Procesory AMD Ryzen 9 z serii 5000 debiutują w Europie - ile kosztują?

Zobacz: