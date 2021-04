Nvidia planuje potroić swoje zyski z kart do kopania kryptowalut

Według zaktualizowanych prognoz finansowych w ciągu obecnego kwartału Nvidia planuje zarobić na kartach z linii CMP HX trzykrotnie więcej, niż dotychczas zakładano.

Karty graficzne CMP HX mają być receptą Nvidii na trwający aktualnie kryzys związany z wykupowaniem gamingowych serii producenta przez górników kryptowalut. No a jeśli nie receptą, to przynajmniej sposobem, by na całej sytuacji zarobić trochę dodatkowego grosza.

O ile pierwszego celu jak dotąd zrealizować się nie udało, o tyle z tym drugim idzie Zielonym całkiem nieźle. Na tyle dobrze, że producent zaktualizował swoją prognozę finansową na obecny kwartał, uwzględniające lepszą niż dotychczas zakładano sprzedaż kart CMP HX. Według pierwotnych założeń miały one przynieść zielonym 50 milionów dolarów. Aktualnie prognoza ta jest trzykrotnie wyższa, a przychody z kart do kopania kryptowalut mają osiągnąć pułap 150 milionów dolarów.

W jaki sposób wpływa to na sytuację konsumentów, którzy od kilku miesięcy mają problem z zakupem kart z serii GeForce? W zasadzie w żaden. Mimo wprowadzenia na rynek dedykowanych produktów do kopania kryptowalut karty gamingowe nadal pozostają produktem deficytowym. I w sumie trudno się dziwić - kryptogórnicy nadal skupują je na potęgę, ponieważ są inwestycją o wiele bezpieczniejszą ze względu na możliwość późniejszej odsprzedaży. Raczej nie należy liczyć na to, że wysoka sprzedaż kart CMP HX cokolwiek tutaj zmieni.

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: Nvidia