NVIDIA w tarapatach. Chodzi o piractwo

NVIDIA została oskarżona o piractwo. Firma miała szkolić sztuczną inteligencję, wykorzystując nielegalny zbiór danych.

Kiedy w sieci czytamy o walce z piractwem, zwykle to wielkie korporacje oskarżają o nie tych maluczkich. Sytuacja odwrotna jest więc na swój sposób miłą odmianą. Tym razem pod ostrzałem znalazła się NVIDIA, która do szkolenia swoich modeli sztucznej inteligencji miała wykorzystywać książki pochodzące z nielegalnych źródeł.

NVIDIA używała pirackich książek

Grupa amerykańskich pisarzy, Abdi Nazemian, Brian Keene i Stewart O'Nan, złożyła przed kalifornijskim sądem federalnym pozew wymierzony przeciwko NVIDII. Autorzy oskarżają w nim giganta o wykorzystanie w pracach nad rozwojem sztucznej inteligencji zbioru danych "Books3", obejmującego nielegalne kopie ich utworów. Paczka miała być wykorzystana m.in. do trenowania modelu językowego NeMo Megatron.

Wspomniany zbiór "Books3" został opracowany przez Shawna Pressera, badacza zajmującego się sztuczną inteligencją, na podstawie zbiorów pirackiej strony Bibliotik. Paczka powstała w 2020 roku, a następnie trafiła do większego zbioru "The Pile" przygotowanego przez EleutherAI. To właśnie z tego ostatniego zestawu miała korzystać NVIDIA podczas swoich prac nad sztuczną inteligencją. Gigant z Santa Clara nie jest zresztą jedyną firmą, która po niego sięgnęła - używały go także m.in. Meta, Microsoft i OpenAI.

Autorzy domagają się od NVIDII odszkodowania za poniesione szkody, przy czym wysokość roszczenia nie została określona w pozwie.

Opisaną sprawę z pewnością warto śledzić, aczkolwiek na ten moment sytuacja z perspektywy poszkodowanych nie wygląda szczególnie optymistycznie. W lutym 2024 w analogicznej sprawie kalifornijski sąd oddalił pozew wymierzony przeciwko OpenAI, nie dopatrując się w przedstawionej sytuacji naruszenia praw autorskich.

Zobacz: Nvidia przegięła. Sroga kara za krypto

Zobacz: NVIDIA chce stworzyć własną, przenośną konsolę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: jamesonwu1972 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TorrentFreak