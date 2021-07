Nowa netykieta: włączanie kamery na spotkaniu online to oznaka szacunku

Na spotkaniach online lubimy widzieć pozostałych uczestników, a włączanie kamery to oznaka szacunku. Do internetu przenosimy także normy zachowań ze spotkań tradycyjnych. Aż 57 proc. zdarzyło się w ostatnim miesiącu ubrać elegancko na taką okazję, np. w koszulę i marynarkę. Jednocześnie niemal 21 proc. przyznaje, że w ciągu ostatniego miesiąca brało udział w spotkaniu online, mając na sobie piżamę.

Spotkania odbywane za pośrednictwem internetu, choć stały się już elementem codzienności, wciąż budzą u wielu osób wątpliwości co do tego, jak należy się podczas nich zachowywać. Według raportu ClickMeeting, polskiej firmy dostarczającej platformę do spotkań online i webinarów, podejmującego temat zasad savoir-vivre podczas spotkań online ponad połowa respondentów chciałaby, by obowiązywały na nich jasne zasady etykiety.

Cudze dźwięki z tła rozpraszają

Najbardziej rozpraszającą dla 66 proc. ankietowanych jest sytuacja, gdy uczestnicy spotkania, którzy nie wypowiadają się w danym momencie, mają włączone mikrofony. Aż 45 proc. najbardziej przeszkadza, gdy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich, będąc już „na wizji”. Z kolei 23 proc. rozprasza, gdy osoba prowadząca spotkanie nie patrzy w kamerę. Aż 10 proc. respondentów twierdzi, że nic nie jest w stanie ich rozproszyć.

W dresie nas spotkanie online?

Zdaniem 48 proc. ankietowanych włączanie kamery podczas spotkania online jest oznaką szacunku dla jego pozostałych uczestników. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zadbania o swój wizerunek i otoczenie, w którym przebywamy. Blisko 30 proc. respondentów najbardziej w czasie spotkań online rozprasza źle dobrane tło prowadzącego i pozostałych uczestników, a dla 12 proc. takim rozpraszającym czynnikiem jest ubiór prowadzącego i uczestników.

Jednocześnie 21 proc. przyznaje, że w ciągu ostatniego miesiąca brało udział w spotkaniu online, mając na sobie piżamę, a 31 proc. uczestniczyło w spotkaniu, będąc jednocześnie w łóżku. Popularnym ubiorem na spotkania przez internet był również dres, który wybrało 53 proc. respondentów. Ponad 57 proc. w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się ubrać elegancko na spotkanie online, np. w koszulę i marynarkę.

Cześć, dzień dobry...

Przywiązanie do form znanych z tradycyjnych spotkań na żywo widać po tym, jak uczestnicy spotkań witają się i żegnają. Aż 79 proc. ankietowanych wita się mówiąc „cześć” lub „dzień dobry”, 12 proc. pisze powitanie na czacie, a 5 proc. macha ręką do kamery. Tylko 4 proc. rezygnuje z jakiegokolwiek powitania.

Podobnie wygląda to w przypadku pożegnań. Blisko 75 proc. mówi „cześć” lub „do widzenia”, 14 proc. pisze pożegnanie w oknie czatu, a niemal 9 proc. macha ręką do kamery. Zaledwie niecałe 3 proc. opuszcza spotkanie bez pożegnania.

Dla 87 proc. respondentów ważne jest punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca. Natomiast 8 proc. uważa, że ma to znaczenie tylko w przypadku prowadzącego.

