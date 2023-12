InPost szaleje. Tyle paczek dostarczył w jeden dzień i to jest kosmos

InPost bije wszelkie rekordy w liczbie dostaw. Rafał Brzoska, prezes firmy, pochwalił się imponującym wynikiem osiągniętym tylko w jeden dzień. Pomogła w tym sztuczna inteligencja.

W gorącym okresie przedświątecznym miliony Polaków masowo kupują w internecie prezenty i wszystko inne, co potrzebne na ten szczególny, zbliżający się czas. Jak się okazuje, wielu z nas wybiera przesyłki InPost, a firma bije rekordy w liczbie i szybkości dostaw.

Rafał Brzoska, prezes InPost, pochwalił się, że tylko w jeden dzień, miniony wtorek firma obsłużyła ponad 11 mln przesyłek, czyli ponad 250 paczek na sekundę.

Co roku w okresie świątecznym notujemy szczyt paczkowy, ale w tym roku mamy prawdziwy rekord – ponad 11 mln paczek obsłużonych jednego dnia przez Grupę InPost! Warto w tym miejscu podkreślić, że liczbę 1 mln obsłużonych przesyłek w ciągu jednego dnia przekroczyliśmy zaledwie w 2019 roku, to najlepiej pokazuje, jak szybko rozwijamy się jako Grupa

– powiedział Rafał Brzoska.

Jak to jest w ogóle możliwe? Rafał Brzoska przekonuje, że za sukcesem stoją unikalne rozwiązania firmy, niezawodny zespół oraz rozwinięta infrastruktura logistyczna. Jednak nie tylko. Duży udział w osiągnięciu takich wyników ma też wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji, które pozwoliły zwiększyć przepustowość i efektywność całego procesu logistycznego. AI służy InPostowi do optymalizacji procesu dostarczania paczek oraz załadunku i trasy frachtów. Przy pomocy sztucznej inteligencji testowany jest też optymalny łańcuch dostaw, a przede wszystkim dobierane są lokalizacje maszyn Paczkomat.

Sieć maszyn Paczkomat obejmuje nie tylko Polskę, ale także kilka rynków Europy. InPost stworzył zautomatyzowany system odbioru i doręczania paczek, obejmujący obecnie łącznie blisko 33 tys. maszyn i prawie 29 tys. punktów PUDO w 9 krajach. W Polsce działa ponad 20 tysięcy maszyn Paczkomat.

W grudniu podobnie jak rok temu InPost będzie dostarczał przesyłki do ostatniej chwili przed Świętami, czyli w praktyce do 22 grudnia. Firma zapewnia gwarancje dostaw dla przesyłek nadanych przez sprzedawców lub klientów indywidualnych w terminie do 21 grudnia, zgodnie z godzinami nadań – do godz. 13:00 lub nawet do godz. 16:00. Kto się zmieści w tym terminie, ma pewność, że przesyłka dotrze na miejsce jeszcze na Święta, a nie już po nich.

