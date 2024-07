Europejczycy z niechlubnym wynikiem. Podniosą nam za to podatki?

Najnowszy raport WHO bije na alarm - Europejczycy piją najwięcej alkoholu na świecie. Co gorsza, nic się w tej kwestii nie zmieniło w ciągu ostatniej dekady.

Okazuje się, że Europejczycy właśnie pobili kolejny rekord. Tym razem niechlubny. Według najnowszych badań, statystyczny Europejczyk spożywa 9,2 litra czystego spirytusu w ciągu roku. W związku z tym faktem, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce podnieść podatki na napoje alkoholowe w tej części świata.

Region europejski dzierży niesławny rekord najwyższego poziomu konsumpcji alkoholu i boryka się z wynikającymi bezpośrednio z tego faktu konsekwencjami. W minionej dekadzie, w państwach Unii Europejskiej nie ma znaczących zmian w poziomie spożywanego alkoholu.

- informuje dr Gauden Galea, przedstawiciel WHO.

Raport opiera się na danych, pochodzących z 2019 roku. Są to najnowsze dane, jakimi dysponuje organizacja WHO. Rekordzistą jest Europa, a na drugim miejscu znajduje się Ameryka Północna i Południowa. Czerwcowy raport WHO mówi, że spożywają oni około 7,5 litra spirytusu rocznie. W rejonie europejskim mężczyźni wypijają 14,9 litra spirytusu, a kobiety cztery litry. Nic zatem dziwnego, że to właśnie alkohol jest najczęstszą przyczyną zgonu w Europie. Wyliczono, że mamy do czynienia z około 800 tysięcami zgonów z tego powodu, w ciągu roku.

WHO apeluje o wyższe podatki

Organizacja apeluje do rządów europejskich by podwyższyły podatki na napoje alkoholowe oraz zmniejszyły ich dostępność.

