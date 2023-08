Unia bierze się za prąd. Będzie taniej, ale Polaków czeka wyzwanie

Unia Europejska chce, aby od przyszłego roku zmieniły się opłaty za prąd. Wprowadzone mają być tzw. dynamiczne taryfy prądu.

Ceny prądu to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Niedawno prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej, która zamraża ceny także w 2024 roku i jednocześnie podwyższa roczne limity. Tymczasem Unia Europejska chce wprowadzić tzw. dynamiczne taryfy prądu — informuje Dziennik.pl. Co to oznacza?

Dynamiczne taryfy prądu

Unia Europejska chce, aby od 2024 roku w ofercie dostawców energii elektrycznej pojawiły się dynamiczne taryfy prądu. Różnią się one od dotychczasowych rozwiązań tym, że ceny prądu nie są ustawione na sztywno, a zmieniają się dynamicznie.

Jednak korzystanie z dynamicznej taryfy prądu nie będzie dostępne dla każdego. Do tego wymagane są nowoczesne, inteligentne liczniki, które mierzą zużycie co kilka sekund, a dane przekazują operatorowi. Takich urządzeń nie ma w Polsce wiele, więc realnie z nowych możliwości Polacy skorzystają dopiero za kilka lat.

W teorii dynamiczne taryfy prądu mogą przynieść spore oszczędności w comiesięcznych rachunkach, o ile konsument wie, jak z nich korzystać. Dla przykładu wyższe ceny mogą obowiązywać przede wszystkim w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, a niższe nad ranem, wieczorem i w nocy. Dlatego też warto planować wyższe zużycie (np. pranie lub zmywarkę) w odpowiednich godzinach.

Dobrym rozwiązaniem mogą być też domowe magazyny energii, które będą pobierać prąd w momentach niższych cen, aby móc go wykorzystać gdy ceny są wyższe. To jednak wymagałoby dużej inwestycji po stronie konsumenta, więc wobec niewielkich oszczędności raczej nie będzie szczególnie popularne.

Zobacz: Polacy muszą mieć się na baczności, chodzi o Orlen

Zobacz: PKO BP z cenną nowością. Wystarczy smartfon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik.pl