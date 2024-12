Biedronka czy Lidl? Sprawdzono, co klienci myślą o marketach

W świecie, gdzie królują dyskonty, Lidl i Biedronka nieustannie walczą o przyciągnięcie klientów. Ale co tak naprawdę liczy się dla kupujących? Czystość? Ceny? A może szeroki wybór produktów? Webankieta postanowiła to sprawdzić, analizując tysiące opinii wyrażonych w Mapach Google.

Webankieta zebrała ponad 550 tysięcy ocen i 170 tysięcy komentarzy dotyczących Biedronki, Lidla oraz innych popularnych marketów w Polsce (Kaufland, Aldi, Dino, POLOmarket, Netto, Stokrotka, Intermarché, Auchan, Carrefour i E.Leclerc). Celem badania było stworzenie kompleksowego przeglądu opinii klientów, uwzględniającego zarówno mocne, jak i słabe strony poszczególnych sieci. Co z tego wyszło?

Klienci Lidla doceniają czystość i dobrą organizację sklepów. W komentarzach często chwalą pomocny personel. Niestety, są też minusy: w godzinach szczytu brakuje otwartych kas i dostępnych pracowników do obsługi kas samoobsługowych.

Słaba obsługa, wielokrotnie powtarza się sytuacja, że każda z kas jest nieczynna i nie ma nikogo do pomocy w samoobsługowych.

– przykładowe komentarze klientów Lidla

Biedronka wygrywa atrakcyjnymi cenami i szerokim asortymentem. Klienci zwracają jednak uwagę na brak porządku w alejkach, niewystarczające oznakowanie cen i – co chyba najważniejsze – długie kolejki do kas.

Najczęściej otwarta jedna kasa, co powoduje ogromne kolejki. Bardzo dużym utrudnieniem jest też duża ilość palet, które cały czas stoją w alejkach.

Duży dyskont. Wszystko, co jest potrzebne, jest dostępne. Duży wybór produktów.

– przykładowe komentarze klientów Biedronki

Badanie Webankiety pokazuje, że zarówno Lidl, jak i Biedronka, mają swoje zalety i wady. Ostateczny wybór marketu często zależy od indywidualnych preferencji klienta. Jedni stawiają na czystość i porządek (patrz wykres poniżej), inni na niskie ceny i szeroki wybór.

W prowadzeniu dyskontu nie chodzi o bycie najlepszym we wszystkim. Nie taka jest charakterystyka branży. Ważne jest natomiast to, żeby być lepszym od konkurencji w tych obszarach, które są dla klientów najważniejsze. Jeśli dana sieć odstaje w dostępności personelu, to pytanie brzmi: czy inne marki mają ten sam problem? Bo kluczowe nie jest bycie idealnym, tylko bycie lepszym niż sąsiad. Klienci wybierają miejsca lepsze, a nie najlepsze w swojej okolicy.